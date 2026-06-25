Судьи МУС оспорили в суде американские санкции Трампа

Tекст: Катерина Туманова

Иск подан в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, истцами выступают судьи Кимберли Прост из Канады, Соломи Босса из Уганды и Рейн Алапини-Гансу из Бенина, передает ТАСС.

Они оспаривают законность указа президента США, утверждая, что документ выходит за рамки его полномочий и нарушает Пятую поправку к Конституции. Судьи также добиваются запрета на применение этих ограничительных мер.

Согласно материалам дела, введенные санкции привели к заморозке активов и блокировке личных счетов истцов, ограничив их доступ к финансовым услугам. Судьи считают, что таким образом Соединенные Штаты оказывают давление на независимость судебной власти и пытаются повлиять на исполнение ими профессиональных обязанностей.

Указ о санкциях против судей МУС Дональд Трамп подписал 7 февраля 2025 года. Администрация США обвинила суд в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, в частности Израиля.

Документ разрешает применять финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей, если они причастны к расследованиям против американских граждан или их союзников.

Напомним, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда, сославшись на политизацию деятельности организации и злоупотребление полномочиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Бельгии осудил санкции США против судей МУС. FT узнала, что американский президент предложил Китаю и России объединиться против МУС. Администрация президента США ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

Несколько месяцев спустя Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от обязанностей из-за сексуального скандала.