Сборная Боснии и Герцеговины впервые вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Боснии и Герцеговины вышла в плей-офф чемпионата мира

Tекст: Катерина Туманова

Сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории сыграет в матчах на выбывание на чемпионате мира, передает РИА «Новости». Турнир проходит на территории США, Канады и Мексики.

Исторический выход на следующую стадию у команды состоялся благодаря результату матча третьего тура группы С. Сборная Шотландии потерпела разгромное поражение от бразильцев, пропустив три безответных мяча.

Боснийцы оказались в числе лучших команд среди тех, кто финишировал на третьей позиции в группе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира. Хорватия обыграла Панаму на ЧМ-2026.



