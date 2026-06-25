В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,1 балла

Tекст: Катерина Туманова

Подземные толчки магнитудой 6,2 были зарегистрированы в 01.04 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 56 км от Валенсии, где проживает более 1,6 млн человек.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 35 км. Впоследствии Геологическая служба США уточнила, что сила землетрясения достигла 7,1 балла, а позднее ее повысили до 7,2 балла.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступали. При этом Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США объявил об угрозе возникновения цунами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.