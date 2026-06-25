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    25 июня 2026, 02:08 • Новости дня

    Портрет кисти Модильяни продали за десятки миллионов долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Картину Амедео Модильяни продали на аукционе за 48,2 млн фунтов стерлингов (63,5 млн долларов), она стала самым дорогим лотом на прошедших торгах в Лондоне, значительно превысив изначальную оценочную стоимость.

    Знаменитое полотно «Сидящая обнаженная в колье» Амедео Модильяни ушло с молотка за 48,2 млн фунтов стерлингов, передает ТАСС.

    Аукционный дом Sotheby»s провел торги, на которых выставлялась часть коллекции британского инвестора Джо Льюиса. Изначально эксперты оценивали шедевр парижской школы начала XX века примерно в 45 млн фунтов.

    В первый день покупателям предложили 15 из 48 картин собрания, 14 из них успешно обрели новых владельцев. В число наиболее ценных работ вошли произведения Густава Климта, Люсьена Фрейда, Эдгара Дега и Пабло Пикассо. Еще один портрет кисти Модильяни продали за 23,28 млн фунтов.

    Общая выручка от реализованных произведений искусства достигла 296,3 млн фунтов стерлингов. Аналитики ожидали получить около 200 млн фунтов, что уже считалось рекордной оценкой для частного собрания в Европе. Оставшиеся лоты планируют продать на следующих торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, картина Модильяни в 2010 году была продана за рекордную сумму. «Обнаженная» Модильяни в 2018 году также была продана за невероятную сумму. При этом картину Бэнкси продали в США за 18 млн долларов.

    22 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии
    Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии
    @ Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Глава британского правительства Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление политик сделал во время официального выступления на Даунинг-стрит в Лондоне.

    «Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии», – сообщил Стармер.

    Ранее Кир Стармер потерял поддержку большинства депутатов Лейбористской партии.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм уверенно победил на специальных выборах в парламент.

    Глава британского правительства подготовил план передачи власти новому лидеру без проведения внутрипартийного голосования.

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    23 июня 2026, 11:52 • Новости дня
    Грузия объяснила кармой «слезную» отставку премьера Британии

    Кобахидзе: Карма вернулась к Стармеру

    Грузия объяснила кармой «слезную» отставку премьера Британии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Слезная» отставка с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала «кармой» за антигрузинские санкции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он напомнил, что правительство Великобритании в феврале за якобы «пророссийскую дезинформацию» в отношение ситуации на Украине наложило санкции на грузинские телекомпании «Имеди» и «PosTV».

    «Никаких проблем у этих телекомпаний нет и не было, свобода СМИ в Грузии защищена, а самый нерейтинговый в мире премьер (Стармер) ушел в слезах», – сказал глава правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «это к».

    «Позор Великобритании, которая традиционно считалась родиной прав человека и которая решила закрыть грузинские телекомпании, совершила нападение на свободные СМИ в Грузии», – заявил премьер-министр Грузии.

    «Это и личный позор Кира Стармера», – отметил он.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    23 июня 2026, 20:29 • Новости дня
    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами

    Digital Psychiatry описал механизм формирования «ИИ-бреда» у пользователей чат-ботов

    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Исследователи из Великобритании предложили новую теоретическую модель, объясняющую, каким образом взаимодействие с чат-ботами на базе искусственного интеллекта может способствовать формированию и усилению бредовых убеждений у некоторых пользователей.

    Авторы статьи назвали предложенный механизм развития уверенности в бредовых убеждениях «спиралью усиления» (amplification spiral), пишет научный журнал NPP–Digital Psychiatry and Neuroscience. Согласно гипотезе, развитию подобных состояний могут способствовать три особенности современных ИИ-систем: склонность подстраиваться под стиль общения пользователя, способность генерировать глубоко персонализированный контент и тенденция соглашаться с собеседником, не подвергая его утверждения критической проверке.

    Исследователи считают, что ключевое отличие ИИ от прежних технологий заключается в переходе от пассивной роли к интерактивной: чат-бот не просто появляется в системе бредовых убеждений, а может участвовать в их развитии в ходе многократных персонализированных бесед. В статье отмечается, что генеративный искусственный интеллект все чаще используется людьми как собеседник, источник поддержки или инструмент для саморефлексии.

    При этом к чат-ботам нередко обращаются пользователи, переживающие психологический кризис или испытывающие серьезные психические трудности. Авторы напоминают о ряде ранее описанных случаев, когда чат-боты поддерживали ошибочные убеждения пользователей, подтверждали подозрения о слежке, советовали отказаться от медикаментов или ограничить контакты с близкими.

    Особое внимание в работе уделяется феномену «угодливости» искусственного интеллекта. Речь идет о склонности языковых моделей соглашаться с пользователем и подкреплять его взгляды даже в ущерб фактической точности. По мнению авторов, такая особенность может усиливать уверенность человека в ошибочных убеждениях и создавать своеобразную «эхо-камеру», лишенную внешней проверки реальности.

    Ученые отмечают, что риск касается лишь небольшой части пользователей. Однако в абсолютных цифрах это весьма большое количество людей. Так, компания OpenAI сообщала, что у 0,07% активных пользователей наблюдаются признаки, «связанные с психическим здоровьем, включая психоз или манию». При общей аудитории более 800 млн пользователей в неделю это может означать, что около полумиллиона человек с признаками подобных состояний взаимодействуют с ИИ.

    Согласно приведенным в исследовании данным, случаи серьезного искажения восприятия реальности встречаются менее чем в одной из тысячи бесед. Тем не менее, на фоне сотен миллионов пользователей ИИ-сервисов даже столь редкие эпизоды могут представлять заметную проблему для общественного здоровья.

    Авторы подчеркивают, что предложенная модель пока остается гипотезой и требует дальнейшей проверки в клинических исследованиях и анализе реальных случаев. Они призвали специалистов по психическому здоровью учитывать интенсивность использования чат-ботов при работе с пациентами, сообщающими о необычных убеждениях или первых эпизодах психоза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи связали длительное использование чат-ботов с развитием бредовых состояний. Родственники пострадавших пользователей подали судебные иски против компании OpenAI из-за разрушения психики близких. Специалисты объяснили этот феномен склонностью искусственного интеллекта подстраиваться под собеседника.

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    22 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    Партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) считает, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует уйти в отставку по примеру премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Представители оппозиции опубликовали изображение с новостью об уходе британского политика. «Тот, кто игнорирует интересы собственного народа, в конечном счете всегда терпит крах. Когда же политическая элита в Германии наконец придет к этому же выводу?» – говорится в публикации АдГ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, депутат Бундестага от АдГ Маркус Фронмайер ранее заявлял о возможности досрочных выборов. По его словам, голосование может пройти уже в 2027 году из-за снижения рейтингов действующей правящей коалиции под руководством Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Политик анонсировал старт выборов нового лидера на 9 июля.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эту отставку серьезным предупреждением для других западных политиков.

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    22 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов

    Стармер заявил о старте выборов нового лидера лейбористов 9 июля

    Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выборы нового лидера правящей Лейбористской партии начнутся 9 июля.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о сроках избрания своего преемника, передает РИА «Новости». Ранее политик принял решение покинуть пост руководителя Лейбористской партии.

    Он обратился к национальному исполкому Лейбористской партии с просьбой установить график, выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится до летнего перерыва парламента…

    «Это обеспечит, что новый лидер будет избран до возобновления работы парламента в сентябре», – подчеркнул Стармер.

    Британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Глава британского правительства подготовил план передачи власти новому лидеру осенью.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм решил побороться за пост руководителя Лейбористской партии.

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    22 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    The Guardian: Стармер в понедельник объявит сроки отставки с поста премьера Британии

    The Guardian: Кир Стармер планирует передать пост премьер-министра Энди Бернэму

    The Guardian: Стармер в понедельник объявит сроки отставки с поста премьера Британии
    @ Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Глава правительства Великобритании готовится огласить график сложения полномочий, чтобы к осени обеспечить передачу власти новому лидеру без проведения внутрипартийного голосования.

    Британский премьер-министр Кир Стармер в ближайшее время может объявить график своей отставки, передает газета The Guardian.

    По данным издания, это позволит Энди Бернэму занять пост главы правительства к осени текущего года. Ожидается, что премьер сделает заявление на Даунинг-стрит, 10, что станет началом процесса назначения седьмого премьера за последние десять лет.

    Более полудюжины министров кабинета в частном порядке заявили Стармеру, что его время вышло. Выходные премьер-министр провел в загородной резиденции Чекерс, дорабатывая план ухода. Наиболее вероятный сценарий предполагает, что он останется на своем посту до осени. «Логически лучшее для Энди и Кира – чтобы это произошло в сентябре», – заявил один из министров кабинета.

    Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, ушедший в отставку месяцем ранее, заявлял о готовности участвовать в выборах, заручившись поддержкой 81 депутата. Однако сейчас растет уверенность, что он не станет выдвигать свою кандидатуру. Если Стритинг все же бросит вызов Бернэму, к гонке могут присоединиться другие политики, в том числе женщины из кабинета министров.

    Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social уже прокомментировал ситуацию. Президент США заявил, что Стармер уйдет в отставку из-за провалов в сферах иммиграции и энергетики. Несмотря на отсутствие публичных призывов к уходу, семь членов кабинета министров после майских выборов советовали премьеру задуматься о своем будущем ради страны и партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер объявит о своей отставке в понедельник. Глава правительства представит план передачи власти из-за потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм уверенно победил на недавних специальных выборах в парламент.

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    22 июня 2026, 12:25 • Новости дня
    Стармер дрожащим голосом закончил речь об отставке

    Tекст: Мария Иванова

    После провала на местных выборах глава правительства Великобритании объявил об уходе с поста лидера лейбористов, посвятив финал шестиминутной прощальной речи своей семье.

    Выступая на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Кир Стармер дрожащим голосом объявил о намерении покинуть пост лидера правящей Лейбористской партии, передает РИА «Новости».

    Речь политика продлилась чуть более шести минут. В конце обращения он едва сдерживал эмоции.

    «Когда я уйду с самой высокопоставленной работы в стране, я буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем, каким я только могу, для моей потрясающей жены Вик, которая была моей опорой в хорошие и плохие времена, и быть лучшим отцом, каким я только могу, для своих прекрасных детей, которые моя гордость и радость», – подчеркнул Стармер.

    Призывы к отставке зазвучали после провала лейбористов на майских местных выборах. Изначально ухода лидера потребовали около ста депутатов партии. Впоследствии давление на премьера усилилось из-за действий мэра Манчестера Энди Бернэма, который прошел в парламент ради попытки сместить главу правительства.

    Напомним, сотни человек собрались у резиденции премьера Британии на фоне отставки Стармера.

    В понедельник британский премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

    Глава правительства подготовил план передачи власти Энди Бернэму без проведения внутрипартийного голосования.

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    22 июня 2026, 12:20 • Новости дня
    Толпа недовольных британцев осадила Даунинг-стрит из-за отставки Стармера

    Сотни человек собрались у резиденции премьера Британии на фоне отставки Стармера

    Tекст: Мария Иванова

    Новость об уходе британского премьера привлекла к правительственной резиденции столько граждан и прессы, что службе безопасности пришлось экстренно устанавливать дополнительные металлоискатели.

    Масштабное скопление недовольных граждан образовалось у правительственной резиденции в Лондоне, передает РИА «Новости»

    Люди стянулись к Даунинг-стрит после официального заявления Кира Стармера об уходе с поста лидера лейбористов.

    У въезда в закрытую зону находятся сотни человек, многие из которых высмеивают политиков через громкоговорители и приносят карикатуры. Внутри ограждения также наблюдается небывалый наплыв прессы. Службе охраны пришлось установить дополнительный павильон с металлоискателем из-за нехватки мест в обычном пункте досмотра.

    Ожидается, что в июле новым главой партии станет бывший мэр Манчестера Энди Бернэм. Призывы к уходу действующего премьера звучали от 100 депутатов еще после майского провала на местных выборах. Давление многократно возросло в минувшую пятницу, когда Бернэм прошел в парламент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

    Глава правительства подготовил план передачи власти Энди Бернэму без проведения внутрипартийного голосования.

    Ранее мэр Большого Манчестера уверенно победил на специальных выборах в парламент.

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    22 июня 2026, 20:09 • Новости дня
    Кот Ларри прокомментировал отставку Стармера цитатой из песни Queen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Знаменитый британский кот Ларри прокомментировал уход Кира Стармера с поста премьер-министра цитатой из песни Another One Bites the Dust группы Queen.

    «Еще один потерпел сокрушительное поражение», – говорится в сообщении на официальной странице главного мышелова на Даунинг-стрит в соцсетях, передает ТАСС.

    К публикации была прикреплена фотография шести премьер-министров, покинувших свой пост за последние десять лет. На снимке запечатлены Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер. Все они возглавляли правительство в период проживания кота Ларри в официальной резиденции с 2011 года.

    Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

    Глава правительства подготовил план передачи власти новому лидеру без проведения внутрипартийного голосования.

    Ранее знаменитый питомец с Даунинг-стрит высмеял частую смену премьеров в своем официальном аккаунте.

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    22 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    Бернэм вступил в борьбу за лидерство у лейбористов после отставки Стармера

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший мэр Манчестера Энди Бернэм заявил о намерении стать лидером Лейбористской партии после решения Кира Стармера уйти в отставку.

    Экс-мэр Манчестера Энди Бернэм объявил о планах бороться за пост лидера лейбористов после того, как премьер-министр Кир Стармер подал в отставку, передает РИА «Новости».

    Выборы преемника стартуют девятого июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре, при этом Стармер останется на посту премьера до избрания нового лидера.

    «Кир усердно служил нашей стране, и я хочу поблагодарить его за лидерство и преданность делу в столь сложный период. Его решение знаменует начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил организованно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса», – заявил Бернэм в соцсети.

    К отставке Стармера призвали около 100 депутатов-лейбористов из-за провала партии на майских местных выборах. Давление усилилось после того, как ключевой соперник Бернэм прошел в парламент. О намерении участвовать в выборах также сообщил бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, однако опросы показывают значительное преимущество Бернэма.

    Тем временем лидер правой партии Reform UK Найджел Фарадж потребовал проведения досрочных всеобщих выборов в Британии. В своей статье он раскритиковал состояние страны при лейбористах, указав на высокие налоги, падение экономического роста и неконтролируемую миграцию через Ла-Манш. Очередные всеобщие выборы запланированы на 2029 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Политик рассказал о сроках избрания своего преемника.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм победил на дополнительных парламентских выборах.

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    24 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Захарова усомнилась в возможностях Украины по производству ядерного топлива
    Захарова усомнилась в возможностях Украины по производству ядерного топлива
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москве неизвестно о промышленных мощностях на Украине для самостоятельного изготовления ядерного топлива на основе британских поставок урана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что российской стороне неизвестно о наличии у Киева необходимых промышленных мощностей для « самостоятельного производства ядерного топлива».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания намерена два года поставлять Украине обогащенный уран для работы АЭС на сумму 210 млн фунтов (280 млн долларов) через компанию Urenco по контракту с «Энергоатомом».

    Эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов заявил о критической зависимости Украины от помощи Запада при покупке обогащенного урана по более высоким ценам.

    Захарова предупредила о жестком ответе России на любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала, воспринимаемые как прямую угрозу национальной безопасности.

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    22 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Кот Ларри пошутил, что отказывается запоминать имена новых британских премьеров

    Tекст: Ольга Иванова

    В аккаунте главного мышелова резиденции на Даунинг-стрит высмеяли частую смену глав правительства на фоне слухов об уходе действующего лидера правящей партии.

    Знаменитый питомец «отреагировал» на информацию о вероятном уходе в отставку Кира Стармера, передает РИА «Новости». По данным газеты Telegraph, соратники политика ожидают его заявления об уходе уже в грядущий понедельник.

    «Если верить слухам, вскоре мне предстоит жить уже при седьмом премьер-министре. Если так пойдет и дальше, я перестану утруждать себя тем, чтобы запоминать их имена», – отмечается в сообщении официального аккаунта кота Ларри в социальной сети.

    Около 100 депутатов от Лейбористской партии потребовали ухода Стармера после неудачных майских местных выборов. Давление на премьера усилилось после прохождения в парламент его конкурента Энди Бернэма, занимающего пост мэра Манчестера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер собирается представить план передачи власти в понедельник.

    Политик обдумывал решение о сложении полномочий в течение минувших выходных.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм победил на дополнительных выборах для борьбы за лидерство в Лейбористской партии.

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    24 июня 2026, 22:16 • Новости дня
    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»

    Стармер призвал к созданию более европейского НАТО на предстоящем саммите

    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал создания «более европейского НАТО» на предстоящем саммите альянса в июле.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с инициативой трансформировать Североатлантический альянс, передает РИА «Новости». Выступая в Берлине по итогам встречи группы Е5, политик подчеркнул важность предстоящих переговоров.

    «Ключевым вопросом саммита должно стать построение более европейского НАТО. Мы уже некоторое время приводим этот аргумент, но сейчас, на этом саммите, настало время по-настоящему продвинуться в этом направлении», – сказал Стармер.

    Стармер отметил необходимость сотрудничества с Соединенными Штатами при одновременном усилении позиций европейских стран. По его словам, современным армиям требуется превосходить противника в инновациях, что требует сдвига в промышленном взаимодействии государств.

    Очередной саммит организации пройдет в Анкаре седьмого и восьмого июля. Глава правительства добавил, что на встрече лидеры стран планируют обсудить дальнейшее санкционное давление на Россию.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал масштабную перестройку военной структуры организации.



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    23 июня 2026, 13:37 • Новости дня
    Искусственный интеллект впервые выиграл дело в британском суде

    Guardian: Искусственный интеллект впервые выиграл дело в британском суде

    Tекст: Мария Иванова

    Британская юридическая фирма выиграла первый процесс благодаря нейросети, которая полностью подготовила успешный иск о взыскании долга в 7 тыс. фунтов стерлингов.

    Юридическая компания впервые одержала победу в разбирательстве по иску, полностью написанному нейросетью, передает РИА «Новости».

    «Юридическая фирма, использующая искусственный интеллект, выиграла дело в английском суде, что, по всей видимости, является первым случаем, когда судебный процесс был выигран с помощью ИИ-юриста», – отмечает газета Guardian.

    Консультант по кадровым вопросам Тамирес Камал Такидир заплатила компании Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за подготовку иска о непогашенном долге. Виртуальный помощник взял на себя всю досудебную работу по взысканию семи тыс. фунтов стерлингов, однако в зале заседаний интересы истца представлял человек. Суд полностью удовлетворил требования заявителя.

    Ранее в июне издание Telegraph сообщало о запуске пилотной программы министерства юстиции Британии. В рамках проекта судьи начали использовать искусственный интеллект для предварительного анализа материалов рассматриваемых дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы начали выигрывать суды при помощи нейросетей вместо живых адвокатов.

    Британские власти применили языковые модели для создания нормативных актов.

    Между тем пленум Верховного суда России обязал участников гражданских процессов официально сообщать об использовании искусственного интеллекта.

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    23 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер не сумел объяснить, за что боролся

    Bloomberg заявил о досрочной отставке Стармера из-за экономических провалов

    Bloomberg: Стармер не сумел объяснить, за что боролся
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британский премьер Кир Стармер досрочно покидает Даунинг-стрит менее чем через два года работы, уступив давлению экономических проблем и череды громких политических скандалов, пишет Bloomberg.

    Кир Стармер уйдет с поста премьер-министра Британии после менее чем двух лет работы, пишет Bloomberg.

    «Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства», – заявил президент США за день до того, как политик должен был выступить с официальным обращением.

    Позиции Стармера пошатнулись из-за ряда ранних ошибок. Отмена выплат на зимнее отопление для некоторых пенсионеров и принятие в подарок одежды от спонсоров партии негативно сказались на его рейтингах.

    Лейбористская партия получила уверенное большинство летом 2024 года, однако экономическая ситуация оставалась сложной: госдолг приближался к 100% ВВП, а очереди в Национальную службу здравоохранения достигли рекордных 7,8 млн человек.

    Правительство пыталось исправить ситуацию, повысив налоги на 40 млрд фунтов стерлингов, что вызвало недовольство бизнеса. Увеличение минимальной зарплаты привело к сокращению почти 200 тыс. рабочих мест и росту инфляции до 3,8%. Кроме того, кабинет министров не смог эффективно противостоять популизму Найджела Фараджа в вопросах миграции и энергетики.

    Серьезным ударом стал скандал с назначением Питера Мандельсона послом в США, чьи связи с Джеффри Эпштейном оказались глубже, чем предполагалось.

    Напомним, накануне британский премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

    Политик подготовил план передачи власти новому руководителю без проведения внутрипартийного голосования.

    Бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм выдвинул свою кандидатуру на должность главы политического объединения.

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