Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира

Боснийцы победили катарцев в матче группового этапа ЧМ-2026

Tекст: Катерина Туманова

Встреча группы В прошла в Сиэтле и завершилась триумфом команды из Боснии и Герцеговины, передает РИА «Новости».

Голами в составе победителей отметились Керим Алайбегович на 29-й минуте и Эрмин Махмич на 80-й. Кроме того, на 34-й минуте защитник катарской сборной Султан Аль-Брейк срезал мяч в собственные ворота после удара Эдина Джеко.

Катарцы ответили единственным точным ударом Хасана Аль-Хаидоса на 42-й минуте.

Для нападающего боснийцев Эдина Джеко этот матч стал 150-м за национальную команду, что является рекордным показателем. Футболист, которому 40 лет, также продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров своей сборной с 73 голами в активе.

По итогам группового этапа сборная Боснии и Герцеговины набрала четыре очка и заняла третье место в группе В, уступив Швейцарии и Канаде. Катарцы завершили участие в турнире с одним баллом.

Судьба путевки в плей-офф для боснийцев решится позднее: им необходимо оказаться в восьмерке лучших среди 12 команд, занявших третьи места в своих группах.

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