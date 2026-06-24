Сборная Швейцарии одолела Канаду и вышла в плей-офф

Сборная Швейцарии победила Канаду и вышла в плей-офф

Tекст: Катерина Туманова

Матч группы В состоялся в канадском Ванкувере и завершился победой швейцарской команды, передает РИА «Новости».

В составе сборной Швейцарии голами отметились Рубен Варгас на 46-й минуте и Жоан Манзамби на 57-й. Для Манзамби этот забитый мяч стал третьим на текущем мировом первенстве.

Единственный гол за канадскую команду забил Промис Дэвид на 76-й минуте игры.

По итогам трех туров Швейцария набрала семь очков, заняв первое место в своей группе. Это позволило команде выйти в 1/16 финала турнира. Предстоящий плей-офф станет для швейцарцев девятым в истории их участия в чемпионатах мира.

Сборная Канады, выступающая на мировом первенстве в третий раз, завершила групповой этап с четырьмя баллами.

Чемпионат мира, который совместно принимают США, Канада и Мексика, продлится до 19 июля.

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