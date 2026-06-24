Акции Rheinmetall упали после отмены строительства фрегатов F126

Tекст: Вера Басилая

Стоимость ценных бумаг оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%. Падение произошло на фоне информации об отказе Министерства обороны Германии от возведения шести крупных фрегатов класса F126. Одним из ключевых исполнителей этого заказа должна была выступить корпорация Rheinmetall, пишет «Коммерсантъ».

Масштабная программа стартовала в 2020 году и оценивалась в 12,8 млрд евро. Ожидалось, что корабли длиной 166 метров и водоизмещением 10 тыс. тонн станут самыми большими в немецком флоте со времен Второй мировой войны. Однако амбициозная инициатива столкнулась с серьезными финансовыми и техническими сложностями.

В результате глава военного ведомства Борис Писториус решил закупить восемь менее крупных фрегатов Meko A-200 у конкурирующей компании TKMS. На этом фоне ее котировки подскочили на 14%. При этом негативная динамика затронула и других производителей оружия, включая RENK, Hensoldt, Leonardo и Saab.

Власти Германии отменили закупку шести противолодочных кораблей F126.

Ранее министерство обороны страны рассматривало вариант передачи этого заказа немецкому концерну Rheinmetall.







