Tекст: Тимур Шайдуллин

«Я полагаю, что когда завершится российско-украинский конфликт, Россия захочет вернуться в долларовую систему», – заявил глава ведомства в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме назвал огромной стратегической ошибкой прошлых властей США попытку использовать доллар как оружие. Глава государства обратил внимание на крепкую базу американской экономики, но указал на растущий госдолг и подрыв международного доверия к валюте.

В свою очередь руководитель МИД Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» 24 июня подчеркнул падение репутации доллара. Министр отметил, что осознание ненадежности западных валют, применяемых как инструмент экономической войны, будет лишь усиливаться на мировой арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России планов по отказу от доллара.

В апреле министр финансов США Скотт Бессент исключил возможность продления разрешения на покупку российской нефти.

Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой использование американской валюты в качестве оружия.