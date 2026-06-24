На Алтае возбудили уголовное дело после аварии рейсового автобуса

Tекст: Тимур Шайдуллин

Авария произошла в Алтайском крае на маршруте Новосибирск – Новоблаговещенка. В салоне находились 12 пассажиров, из которых шесть человек пострадали. Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По предварительным данным, причиной потери управления могла стать техническая неисправность транспортного средства», – уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас специалисты осматривают место аварии и фиксируют повреждения машины. Следователи изымают техническую документацию для установления всех причин и условий, способствовавших возникновению опасной ситуации на дороге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Алтайском крае из-за технической неисправности пассажирский автобус перевернулся на трассе.

В середине июня пять человек пострадали в аварии с маршрутным транспортом в Екатеринбурге.

В начале мая следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания рейсового автобуса в Мордовии.