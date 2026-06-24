  • Новость часаПушилин сообщил о трех погибших и четырех раненых после атак дронов ВСУ в ДНР
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    Лавров решил достучаться до европейцев через их историческую травму
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    В Псковской области найден армейский сейф с документами и знаменем времен войны
    Путин пообещал обеспечить авиакомпании отечественными самолетами
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    Министр финансов США допустил возврат России к расчетам в долларах
    Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине
    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»
    24 июня 2026, 19:47 • Новости дня

    ДТП в Башкирии унесло жизни пяти человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смертельная авария с участием двух отечественных автомобилей произошла на трассе регионального значения в Башкирии.

    «По предварительным данным, на 194-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк столкнулись УАЗ «Патриот» и «Лада Ларгус», – сообщил начальник управления ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов, передает ТАСС.

    В настоящее время известно о пяти погибших, заявил он. Подробности уточняются.

    В марте пять человек стали жертвами крупной аварии с участием трех автомобилей в Караидельском районе Башкирии.

    В начале июня три человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Пермском крае.

    В конце мая четыре человека скончались при опрокидывании автомобиля «Лада Ларгус» в кювет в Ленинградской области.

    24 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    «Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.

    «В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».

    В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.

    Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.

    Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.

    В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.

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    24 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт Кнутов: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конкурс НАТО и Киева по созданию систем для атаки на стратегические российские аэродромы мог быть объявлен в расчете на потенциальный прямой конфликт с Москвой в 2030 году, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее альянс совместно с Украиной пообещал 250 тыс. евро за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной, поскольку у Украины весьма ограниченный бюджет и достаточно старые технологии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков.

    «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Спикер предупредил: этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем их разместят вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент», – отметил он.

    «Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика», – напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – резюмировал Кнутов.

    Ранее  НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы, обновленные до стандарта Ту-160М, получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечалось в статье TWZ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как защитить «малое небо» России от угроз.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    24 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы европейских государств отправить свои контингенты на подконтрольные Киеву территории приведут к серьезному историческому расколу, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал западные инициативы по гарантиям безопасности, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости».

    «Главное – ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы – суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», – заявил министр.

    Дипломат отдельно подчеркнул, что подобный вариант урегулирования совершенно не устраивает Москву.

    Ранее Лавров назвал планируемые Западом «стабилизационные силы» на Украине оккупационными войсками.

    Европейские страны использовали переговоры с Москвой для дипломатического прикрытия геополитической экспансии.

    ЕС стремится добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского в качестве плацдарма против России.

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    24 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена привлечь к ответственности прибалтийские республики за ущемление прав русскоязычного населения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

    Медведев подчеркнул готовность использовать все доступные инструменты защиты, передает ТАСС. Политик напомнил о существовании профильной конвенции 1965 года.

    «В ней предусмотрено право государства-участника на обращение в Международный суд ООН. Уже заявлены досудебные претензии прибалтийским странам в связи с их дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан. В конце мая этого года досудебный этап был завершен. Скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН», – сказал Медведев.

    Напомним, Министерство иностранных дел России готовит иск к прибалтийским республикам из-за дискриминационной политики.

    В конце мая официальный представитель ведомства Мария Захарова объявила о завершении досудебной стадии урегулирования спора.

    Российские дипломаты решили перевести претензии к Латвии, Литве и Эстонии в судебное русло из-за притеснений русскоязычного населения.

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    24 июня 2026, 19:41 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лейтенант, служивший в засекреченной части по обеспечению безопасности иностранных делегаций, был уничтожен в зоне спецоперации российскими войсками.

    Информацию о ликвидации украинского военного подтвердили в силовых структурах, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении нашими войсками лейтенанта ВСУ Попилевича Александра Сергеевича (14.03.1999 г. р.). Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций», – рассказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что вероятнее всего эта группа занималась непосредственной охраной западных советников. «Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Удар авиабомбы ФАБ-3000 ликвидировал около 20 иностранных инструкторов в Днепропетровской области.

    В конце 2024 года армия России нанесла удар по месту дислокации десятка зарубежных наемников в Купянске.

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    24 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация атаковала Славянскую теплоэлектростанцию четырьмя фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

    Противник подтверждает прилет боеприпасов и повреждение седьмого энергоблока, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В публикации отмечается, что официально работа этого энергетического предприятия была полностью остановлена еще в апреле. Авторы полагают, что теперь территория неработающей станции используется в военных целях в интересах украинских войск.

    В феврале труба на Славянской ТЭС обрушилась после удара российских войск.

    На днях экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника в ДНР.

    До этого российские истребители-бомбардировщики ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными попаданиями тяжелых боеприпасов.

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    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на территорию ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском, чтобы осмотреть отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

    Экскурсию провели руководители отрасли, включая главу ОАК Вадима Бадеху и главных конструкторов машин, передает РИА «Новости». Позднее здесь же состоится совещание по вопросам развития авиации.

    В поездке президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф и другие высокопоставленные лица. Им представили турбовинтовой Ил-114-300 вместимостью до 68 пассажиров, призванный заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.

    «Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться», – заявлял ранее глава Минтранса Андрей Никитин.

    Также делегация оценила ближнемагистральный узкофюзеляжный SJ-100 и базовую версию среднемагистрального лайнера МС-21-310. Последний способен перевозить 175 человек на расстояние свыше 3800 километров. Изначально оба самолета создавались в международной кооперации, однако западные санкции потребовали ускоренного импортозамещения всех систем и комплектующих.

    Из-за ухода иностранных партнеров сроки старта серийного выпуска несколько раз переносились. Теперь начало поставок полностью импортозамещенных версий SJ-100 и МС-21 запланировано на 2027 год.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных лайнеров SJ-100 и МС-21.

    Глава компании Вадим Бадеха пообещал выпустить первые пассажирские самолеты Ил-114-300 до конца текущего года.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил сроки получения сертификатов на новые воздушные суда.

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    24 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выигрыш дела в суде Гааги окончательно закрепил юрисдикцию Москвы над прилегающими к Крымскому полуострову водами, заявил директор правового департамента Министерства иностранных дел Максим Мусихин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

    «Абсурдные требования, все они были отвергнуты в международном арбитраже: Азовское море считается внутренним, все наши полномочия, полномочия РФ в акваториях вокруг Крыма, все подтверждены», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Напомним, международный арбитраж в Гааге отклонил требования Киева о статусе Азовского моря, сносе Крымского моста и выплате репараций Украине.

    Постоянная палата третейского суда закрыла Азовское море для иностранных военных кораблей.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал этот вердикт признанием суверенитета государства в обновленных границах.

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    24 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами
    Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская авиатехника по многим параметрам превосходит западные аналоги, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации на площадке Летно-исследовательского института имени М. М. Громова.

    «В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импрортозаместить. Причем мы посмотрели сейчас технику, которую показывали… По ряду направлений, безусловно, добились не только того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов превышает иностранные, западные показатели», – заявил глава государства, его слова приводит канал Кремля в Max.

    В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Виталий Савельев и Юрий Трутнев, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

    Напомним, во время визита в Жуковский глава государства занял кресло пилота в импортозамещенном лайнере SJ-100.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных пассажирских самолетов SJ-100 и МС-21.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал окончание сертификационных испытаний этих машин до конца текущего года.

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    24 июня 2026, 16:56 • Новости дня
    Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
    Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авария с вертолетом Ми-2 произошла на территории Краснодарского края.

    О падении летательного аппарата сообщили представители оперативных служб, передает ТАСС. Уточняется, что инцидент случился во время выполнения сельскохозяйственных работ.

    Осенью 2024 года вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу Кировской области.

    В сентябре 2025 года самолет Ан-2 потерпел крушение при выполнении сельскохозяйственных работ в Ростовской области.

    В ноябре того же года принадлежащий Кизлярскому электромеханическому заводу вертолет Ка-226 рухнул на частный дом в Дагестане.

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    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил, что западные авиакомпании понесли потери из-за антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации отметил, что западные перевозчики и производители авиатехники сами пострадали от антироссийских ограничений.

    Президент подчеркнул, что последствия западных санкций против российской авиационной отрасли затронули не только Россию, но и зарубежные компании, поскольку «как перевозчики, так и производители» в итоге «понесли определенный ущерб», передает ТАСС.

    По словам президента, Россия уже смогла преодолеть негативный эффект от санкций: «Российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций и попыток экономической изоляции России со стороны недружественных правительств. Столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями международных перевозок». 
    В качестве примера он упомянул проект МС-21. «Там с крылом возникли проблемы. Это, к сожалению, отодвинуло всю эту программу. Но все-таки наши компании, в данном случае Росатом, справились с этими задачами», – подчеркнул Путин.

    Напомним, перед совещанием глава государства осмотрел отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация объявила о завершении сборки первых серийных пассажирских лайнеров нового поколения.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал получение сертификата на импортозамещенный самолет SJ-100 до конца текущего года.

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    24 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    Пилот упавшего на Кубани вертолета Ми-2 погиб

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилот вертолета, упавшего в Славянском районе Краснодарского края, скончался.

    Информацию о гибели летчика подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района, передает ТАСС.

    Напомним, авария с вертолетом Ми-2 произошла в среду на территории Краснодарского края во время выполнения сельскохозяйственных работ.

    В сентябре прошлого года самолет Ан-2 потерпел крушение при выполнении аналогичных задач в Ростовской области.

    В ноябре того же года вертолет Ка-226 рухнул на частный дом в Дагестане.

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    24 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин предупредил о риске невыполнения планов по пассажирским авиаперевозкам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным невыполнением правительственных планов по развитию объема перевозок авиатранспортом.

    «В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность населения. Однако есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты», – заявил Путин на совещании о развитии отечественной авиации в ОЛИИ им. Громова, передает официальный сайт Кремля.

    В связи с этим Минтрансу поручено оперативно доложить обновленные данные по ожидаемому пассажиропотоку. Кроме того, ведомство должно подготовить перечень дополнительных шагов для максимального обеспечения спроса населения на авиаперелеты.

    Ранее Путин отметил негативное влияние антироссийских санкций на западных авиаперевозчиков.

    В апреле глава государства провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Аэрофлот» Сергеем Александровским.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин призвал активно расширять маршрутную сеть полетов по стране.

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