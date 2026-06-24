Генпрокуратура направила в суд дело нациста Оберландера

Tекст: Вера Басилая

Генеральная прокуратура России направила в суд материалы дела в отношении Гельмута Оберландера, причастного к убийству мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС. До своей кончины в 2021 году он скрывался в Канаде.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нацистского преступника, принимавшего участие в массовом уничтожении в военные годы мирного населения и военнопленных на оккупированной территории СССР», – заявили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, уроженец Украинской ССР, проходя службу в фашистской зондеркоманде, с августа по ноябрь 1942 года участвовал в расправе над не менее 3290 гражданами в Краснодарском крае и Ростовской области.

Действия обвиняемого квалифицированы как геноцид. В Генпрокуратуре отметили, что смерть Оберландера не препятствует правовой оценке его преступлений, поскольку к ним не применяются сроки давности. Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Гельмута Оберландера.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны-участницы Великой Отечественной войны законодательно закрепить факт геноцида советского народа.

В прошлом году Верховный суд Белоруссии вынес обвинительный приговор умершему в Канаде пособнику нацистов Осипу Винницкому.