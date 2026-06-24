Мерц отказался уходить в отставку из-за рекордно низкого рейтинга

Во время выступления канцлера в бундестаге депутат от «Альтернативы для Германии» Лейф-Эрик Хольм предложил ему последовать примеру британского премьера Кира Стармера, ушедшего в отставку при рейтинге в 19%, передает РИА «Новости».
«Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?» – заявил оппозиционный политик, обращаясь к главе правительства.
В ответ на критику Мерц подчеркнул намерение продолжить работу. По его словам, правящая коалиция полна решимости решать проблемы страны шаг за шагом. Кроме того, канцлер в очередной раз исключил возможность сотрудничества с правыми силами из АдГ.
Ранее сообщалось, что уровень одобрения работы канцлера ФРГ упал до критических 15%.
В начале июня тысячи жителей Берлина потребовали отставки главы правительства.
Элита правящей партии ХДС задумалась о смене власти без проведения выборов.