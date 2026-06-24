Ирак прекратил перекачку нефти с «Западной Курны – 2» из-за ситуации в регионе

Эксперт: США не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан

Политолог Сажин: Израиль станет главным «тормозом» переговоров США и Ирана

Tекст: Олег Исайченко

«Представители США и Ирана в воскресенье смогли провести встречу – пусть без рукопожатий и совместных совместного фотографирования. Посредники правы – в ходе нее стороны достигли определенного прогресса», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Вместе с тем, оговорился собеседник, важным моментом остается позиция Израиля. «Тель-Авив на переговоры не был приглашен. Дональд Трамп как бы взял на себя ответственность за позицию еврейского государства. При этом республика уже неожнократно заявляла, что она собирается проводить собственную политику на основе национальных интересов», – напомнил он.

Эксперт уточнил, что внимание Израиля сконцентрировано на данный момент на уничтожении ливанского движения «Хезболла», которое является для Тель-Авива одним из главных раздражителей. «По этой причине я сомневаюсь, что ЦАХАЛ прекратит удары по целям на юге Ливана и в ближайшем будущем выведет свои силы из зоны безопасности», – отметил собеседник.

«Глава Белого дома, понимая складывающуюся ситуацию, попытался надавить на Тегеран, чтобы тот усмирил «Хезболлу». В противном случае, как пригрозил американский лидер, США нанесут удар по Ирану», – продолжил Сажин. Вместе с тем, как указал эксперт, Корпус стражей исламской революции (КСИР), который фактически управляют сейчас страной, «не отдаст свое творение» просто так.

«Иран создавал сеть вооруженных группировок с двумя целями: первая – это уничтожение Израиля, а вторая – изгнание США из региона Ближнего Востока. Повторю, еврейское государство никогда не согласится на мирное сосуществование с «Хезболлой», пока движение не разоружится и из военной организации не превратится в чисто политическую. Поэтому фактор Тель-Авива окажется одним из главных «тормозов» переговоров США и Ирана», – заключил Сажин.

Ранее Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда в швейцарском Бюргенштоке. С американской стороны в них участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Представители Пакистана и Катара заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе: и Тегеран, и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса». Так, Штаты и Исламская республика согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», – говорится в документе.

Кроме того, стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, что Тегеран благодаря посредничеству Пакистана и Катара согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов.

Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Вместе с тем, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до тех пор, пока это потребуется для защиты своих граждан. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также отметил, что израильские военные сохраняют свободу действий в Ливане.

«Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля относительно их действий по устранению угроз», – цитирует его портал Ynet. Напомним, 20 июня Нетаньяху и Кац после консультаций с США отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. При этом военнослужащие ЦАХАЛ продолжат удерживать «желтую линию». «Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», – написал израильский министр обороны.

Примечательно, что в разгар переговоров в воскресенье американский лидер Дональд Трамп пригрозил Исламской республике новыми ударами. «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!», – написал он в соцсети Truth Social.