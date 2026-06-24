«Радиостанция Судного дня» передала 20 сигналов за день

Tекст: Денис Тельманов

Последнее сообщение под названием «Клювик» зафиксировали в 17.10 по московскому времени, передает РИА «Новости». За несколько минут до этого прозвучал 19-й сигнал, содержавший двойное послание «Флюсобоб» и «Долохук».

Активность станции, известной также как «Жужжалка», отслеживает профильный Telegram-канал. В течение дня в эфире звучали такие слова, как «Мракощуп», «Вурдалак», «Битотютя» и «Весна». Первое сообщение за 24 июня 2026 года появилось в 09.11, оно состояло из слова «Амиловкус».

УВБ-76 была создана в 1970-х годах и обычно транслирует короткий жужжащий звук. В народе она получила неофициальное название «Радиостанция Судного дня» из-за своей таинственности и редких голосовых включений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду радиостанция передала шесть необычных голосовых шифровок.

Днем эфир военной частоты прерывался двенадцать раз для трансляции кодовых слов. В марте этого года «Жужжалка» выдала девять загадочных сигналов за шесть часов.