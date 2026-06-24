  • Новость часаПутин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами
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    Как примирение Китая и Индии поможет России
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    Парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    Путин: Россия входит в четверку государств, которые могут делать свои двигатели
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    Еврокомиссия отложила выделение 5,9 млрд евро Киеву на беспилотники
    Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине
    Премьер Польши пообещал сказать «пару крепких слов» украинской коллеге
    24 июня 2026, 17:13 • Новости дня

    Медведев: Россия готова бороться против западного неоколониализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит активное противостояние неоколониальным практикам ради свободного развития всех государств планеты, сообщил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

    «Мы, со своей стороны, готовы к решительной борьбе за подлинное международное равноправие. Суть его в полном отказе от неоколониальных практик, свободном, безопасном и благополучном развитии всех стран нашей планеты», – подчеркнул политик, передает ТАСС.

    По его словам, за пределами западного мира проживает более 80% населения Земли со своими уникальными традициями. Международное право должно помочь этому глобальному большинству стать реальным центром силы в многополярном мире.

    Зампред Совбеза добавил, что одних мирных инициатив недостаточно для улучшения ситуации. Бенефициары текущего миропорядка понимают исключительно язык силы, поэтому для диалога с ними требуются весомые экономические и военные аргументы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отверг скрытые неоколониальные амбиции западных стран.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил сохранение экономической и военной мощи России.

    Министерство иностранных дел заявило об отказе принимать диктат недружественных государств.

    24 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт Кнутов: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конкурс НАТО и Киева по созданию систем для атаки на стратегические российские аэродромы мог быть объявлен в расчете на потенциальный прямой конфликт с Москвой в 2030 году, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее альянс совместно с Украиной пообещал 250 тыс. евро за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной, поскольку у Украины весьма ограниченный бюджет и достаточно старые технологии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков.

    «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Спикер предупредил: этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем их разместят вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент», – отметил он.

    «Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика», – напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – резюмировал Кнутов.

    Ранее  НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы, обновленные до стандарта Ту-160М, получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечалось в статье TWZ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как защитить «малое небо» России от угроз.

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    24 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы европейских государств отправить свои контингенты на подконтрольные Киеву территории приведут к серьезному историческому расколу, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал западные инициативы по гарантиям безопасности, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости».

    «Главное – ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы – суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», – заявил министр.

    Дипломат отдельно подчеркнул, что подобный вариант урегулирования совершенно не устраивает Москву.

    Ранее Лавров назвал планируемые Западом «стабилизационные силы» на Украине оккупационными войсками.

    Европейские страны использовали переговоры с Москвой для дипломатического прикрытия геополитической экспансии.

    ЕС стремится добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского в качестве плацдарма против России.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    23 июня 2026, 20:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Следственного комитета установили личности заказчиков нападения на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью Первому каналу.

    «Расследуем. Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», – рассказал глава СК, передает ТАСС.

    Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского дрона по пассажирскому автобусу.

    Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала целью этой атаки втягивание Минска в конфликт.

    Позже российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пяти украинским военнослужащим.

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    23 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Суд отправил экс-главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший гендиректор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов арестован на два месяца по обвинению в злоупотреблении полномочиями при санации «Связь-банка».

    «Суд избрал меру пресечения Михаилу Полубояринову в виде заключения под стражу сроком на два месяца по обвинению по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)», – сообщил собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что уголовное дело связано с предполагаемыми злоупотреблениями при санации «Связь-банка» в период работы Полубояринова в ВЭБ.

    Расследованием дела занимается ГУ МВД РФ по г. Москве. Полубояринов возглавлял «Аэрофлот» с 2020 по 2022 год. С 2009 по 2020 год он входил в правление ВЭБ.РФ, где занимал должности директора департамента инфраструктуры, заместителя и первого заместителя председателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего директора департамента планирования развития парка воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева к девяти годам колонии общего режима за растрату свыше 3,8 млрд рублей.

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    23 июня 2026, 21:37 • Новости дня
    Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для АЭС будущего
    Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для АЭС будущего
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» приступила к разработке проекта нового крупного комплекса по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и возврату ядерных материалов в производственный цикл. Предприятие должно стать одним из ключевых элементов перехода России к замкнутому ядерному топливному циклу и развитию атомной энергетики нового поколения.

    В настоящее время специалисты проводят работы по обоснованию инвестиций. В рамках этого этапа будет выбрана площадка для размещения будущего производства, говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Решение планируется принять до конца года с учетом транспортной доступности, экологических требований и возможности интеграции предприятия в действующие производственные цепочки.

    Проект предусматривает модульный принцип строительства, который позволит в дальнейшем увеличивать мощности завода. Первый производственный модуль рассчитан на переработку до 400 тонн топлива в год. Выход объекта на проектные показатели ожидается в следующем десятилетии.

    После запуска новый комплекс станет крупнейшим российским предприятием такого профиля. Он будет способен перерабатывать топливо как традиционных тепловых реакторов, так и реакторов на быстрых нейтронах, которые являются важной частью концепции двухкомпонентной атомной энергетики.

    Создание завода связано с развитием замкнутого ядерного топливного цикла, при котором переработанные материалы повторно используются для производства топлива. Такой подход позволит более рационально расходовать природные ресурсы, сократить объемы накопления отработавшего топлива и сформировать новые возможности для отечественной атомной отрасли на международном рынке.

    Заместитель генерального директора «Росатома» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов отметил, что развитие технологий ядерного рециклинга может укрепить позиции России в мировой атомной энергетике.

    «Промышленные технологии ядерного рециклинга и развитая инфраструктура – это не только решение актуальной экологической задачи в нашей стране. Мировые запасы отработавшего ядерного топлива, достигающие 360 тысяч тонн, и активное строительство АЭС отечественного дизайна за рубежом дают России уникальный шанс закрепить свой лидерский статус на мировом рынке ядерных решений», – заявил Никипелов.

    По его словам, расширение производственных возможностей и развитие радиохимических технологий позволит перейти от отдельных услуг для зарубежных партнеров к созданию долгосрочных стратегических проектов.

    Директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, ОЯТ и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов «Росатома» Василий Тинин подчеркнул, что новый объект станет важной частью российской системы замкнутого топливного цикла.

    «Этот завод станет важным звеном в переходе к замкнутому ядерному топливному циклу в России. После запуска в эксплуатацию создаваемая нами инфраструктура в долгосрочной перспективе позволит неоднократно вовлекать в топливный цикл регенерированные ядерные материалы и обеспечить потребности в сырье энергосистем четвертого поколения», – отметил Тинин.

    Разработка проекта ведется в рамках Комплексной отраслевой программы «Развитие радиохимического направления». В работе участвуют профильные организации научного и топливного дивизионов «Росатома», включая АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», который является головной научной организацией по радиохимическим технологиям.

    При подготовке нового производства используются результаты ранее проведенных исследований и разработки, созданные в том числе для проекта переработки облученного топлива инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения в Северске.

    В «Росатоме» рассчитывают, что новый радиохимический комплекс станет технологической основой для дальнейшего развития атомной энергетики с минимизацией отходов и расширением использования ядерных материалов.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал запуск первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом к 2030 году.

    В Железногорске заработал второй комплекс Опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива без образования жидких радиоактивных отходов.

    Международное агентство по атомной энергии признало безоговорочное лидерство российских специалистов в создании инновационных энергетических технологий на быстрых нейтронах.

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    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    23 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    В Госдуме поддержали кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
    В Госдуме поддержали кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил поддержку профильного комитета Госдумы для работы послом России в Абхазии.

    Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии, сообщил первый зампред комитета Константин Затулин, передает ТАСС. Заседание прошло в Москве 23 июня.

    «Новым послом в Республике Абхазия станет бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его кандидатуру поддержали члены комитета. Он сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина», – сказал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского.


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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    23 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин назвал теракты Киева бессмысленными для ситуации на фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру совершенно не способны изменить успешный ход продвижения российских войск, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством.

    Глава государства подчеркнул, что действия противника против мирного населения бессмысленны с военной точки зрения, передает ТАСС.

    «Все эти террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по автобусу с белорусскими детьми, по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», – заявил российский лидер.

    Он также добавил, что Вооруженные силы России продолжают уверенно продвигаться вперед. По словам президента, армия успешно освобождает один населенный пункт за другим.

    Ранее президент сообщил о переходе украинских сил к тактике ударов по гражданской инфраструктуре.

    Российский лидер объяснил такие действия неспособностью противника сдержать натиск Вооруженных сил России.

    Месяцем ранее Путин связал атаку украинских беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.

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    24 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на территорию ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском, чтобы осмотреть отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

    Экскурсию провели руководители отрасли, включая главу ОАК Вадима Бадеху и главных конструкторов машин, передает РИА «Новости». Позднее здесь же состоится совещание по вопросам развития авиации.

    В поездке президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф и другие высокопоставленные лица. Им представили турбовинтовой Ил-114-300 вместимостью до 68 пассажиров, призванный заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.

    «Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться», – заявлял ранее глава Минтранса Андрей Никитин.

    Также делегация оценила ближнемагистральный узкофюзеляжный SJ-100 и базовую версию среднемагистрального лайнера МС-21-310. Последний способен перевозить 175 человек на расстояние свыше 3800 километров. Изначально оба самолета создавались в международной кооперации, однако западные санкции потребовали ускоренного импортозамещения всех систем и комплектующих.

    Из-за ухода иностранных партнеров сроки старта серийного выпуска несколько раз переносились. Теперь начало поставок полностью импортозамещенных версий SJ-100 и МС-21 запланировано на 2027 год.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных лайнеров SJ-100 и МС-21.

    Глава компании Вадим Бадеха пообещал выпустить первые пассажирские самолеты Ил-114-300 до конца текущего года.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил сроки получения сертификатов на новые воздушные суда.

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    24 июня 2026, 16:56 • Новости дня
    Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
    Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авария с вертолетом Ми-2 произошла на территории Краснодарского края.

    О падении летательного аппарата сообщили представители оперативных служб, передает ТАСС. Уточняется, что инцидент случился во время выполнения сельскохозяйственных работ.

    Осенью 2024 года вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу Кировской области.

    В сентябре 2025 года самолет Ан-2 потерпел крушение при выполнении сельскохозяйственных работ в Ростовской области.

    В ноябре того же года принадлежащий Кизлярскому электромеханическому заводу вертолет Ка-226 рухнул на частный дом в Дагестане.

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    24 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация атаковала Славянскую теплоэлектростанцию четырьмя фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

    Противник подтверждает прилет боеприпасов и повреждение седьмого энергоблока, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В публикации отмечается, что официально работа этого энергетического предприятия была полностью остановлена еще в апреле. Авторы полагают, что теперь территория неработающей станции используется в военных целях в интересах украинских войск.

    В феврале труба на Славянской ТЭС обрушилась после удара российских войск.

    На днях экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника в ДНР.

    До этого российские истребители-бомбардировщики ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными попаданиями тяжелых боеприпасов.

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    24 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

    Гатилов: Россия следит за шагами Запада в сфере ядерных вооружений

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия внимательно следит за ядерной политикой стран НАТО и ЕС в свете подготовки Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в интервью РИА «Новости» отметил, что политика европейских государств в ядерной области отражает общий курс на наращивание военной активности на континенте. В качестве примеров Гатилов указал подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши, а также заявленную Финляндией готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По его словам, эти шаги формируют опасную тенденцию милитаризации Европы.

    «Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками «конфликту высокой интенсивности» с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовила меры реагирования на планы Франции и других стран НАТО по расширению стратегического сдерживания в Европе.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о стремлении ряда стран Евросоюза к обретению ядерного статуса, включая проработку Финляндией транзита ядерного оружия и намеки Польши на движение к его обладанию.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации предупредил о решимости Москвы реагировать на милитаризацию европейских государств и учения НАТО у российских границ.

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    24 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выигрыш дела в суде Гааги окончательно закрепил юрисдикцию Москвы над прилегающими к Крымскому полуострову водами, заявил директор правового департамента Министерства иностранных дел Максим Мусихин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

    «Абсурдные требования, все они были отвергнуты в международном арбитраже: Азовское море считается внутренним, все наши полномочия, полномочия РФ в акваториях вокруг Крыма, все подтверждены», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Напомним, международный арбитраж в Гааге отклонил требования Киева о статусе Азовского моря, сносе Крымского моста и выплате репараций Украине.

    Постоянная палата третейского суда закрыла Азовское море для иностранных военных кораблей.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал этот вердикт признанием суверенитета государства в обновленных границах.

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    23 июня 2026, 21:09 • Новости дня
    Суд взыскал с Аллы Пугачевой долги за коммунальные услуги

    Суд обязал Аллу Пугачеву выплатить 17 тыс. рублей за коммуналку

    Суд взыскал с Аллы Пугачевой долги за коммунальные услуги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Известная певица Алла Пугачева накопила задолженность за тепло и электроэнергию, которую теперь обязана погасить по решению столичной инстанции.

    Инстанция обязала артистку погасить задолженность за услуги ЖКХ на сумму более 17 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    «Московская объединенная энергетическая компания» подала два заявления о взыскании платы за жилую площадь, тепло и электроэнергию. «Заявления ПАО «МОЭК» к Пугачевой Алле Борисовне удовлетворены на суммы 8722 рубля 19 копеек и 8658 рублей девять копеек», – сообщили в инстанции.

    Напомним, исполнительница вместе с детьми переехала в Израиль осенью 2022 года. Осенью 2023 года она ненадолго возвращалась в Россию для записи нескольких песен, после чего вновь уехала за границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Московская объединенная энергетическая компания направила иск о взыскании задолженности с певицы.

    В апреле артистка разместила около 120 млн рублей на счетах в российских банках. В прошлом году «Мосэнергосбыт» подал иск к ее супругу Максиму Галкину (признан иноагентом) из-за неоплаченной электроэнергии.

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