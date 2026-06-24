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    24 июня 2026, 16:24 • Новости дня

    Стартовал проход судов через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная морская организация (IMO) при ООН в среду сообщила о начале транзита судов через Ормузский пролив, пишет Reuters.

    Вывод морского транспорта осуществляется в соответствии с утвержденной программой эвакуации, передает РИА «Новости».

    «Корабли уже начали проходить в рамках плана», – заявили в пресс-службе IMO, пишет Reuters.

    Напомним, Международная морская организация ООН приступила к выводу экипажей заблокированных в Персидском заливе судов.

    Президент США Дональд Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Навигационные системы впервые с момента обострения ситуации зафиксировали движение по установленному официальному коридору.

    21 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Ирана прервали встречу с американскими дипломатами в Швейцарии из-за резких заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

    Делегация переговорщиков из Тегерана досрочно ушла с места проведения встречи с американскими коллегами, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали угрозы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

    Информацию о демарше подтвердил источник, близкий к иранским дипломатам. «Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Несколькими днями ранее американский президент подписал меморандум для прекращения войны.

    При этом глава Белого дома пригрозил Тегерану возобновлением военных атак в случае провала диалога.

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    23 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасенный в Иране летчик американского истребителя рассказал о необычных беспилотниках, двигавшихся как единая система и напоминавших медузу.

    После спасения пилот истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, поделился деталями воздушного инцидента. Он описал группу взаимосвязанных иранских беспилотников, которые двигались абсолютно синхронно. Мелкие аппараты летели под крупными, напоминая щупальца медузы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Рассказ военного спровоцировал серьезные споры в американском разведывательном сообществе. До этого инцидента спецслужбы США не располагали данными о наличии у Тегерана подобных систем. Специалисты называют такую технологию «сетевым взаимодействием».

    Согласно первоначальным оценкам, именно эта необычная группа дронов могла сыграть ключевую роль в уничтожении самолета. При этом официальное расследование истинных причин крушения истребителя все еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в апреле сбили американский истребитель F-15E.

    Американские спецназовцы успешно эвакуировали выжившего члена экипажа.

    Вооруженные силы США в июне уничтожили несколько иранских ударных беспилотников над Ормузским проливом.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    22 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум

    Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике, сообщил МИД России.

    Представители России и Ирана провели в Москве консультации, посвященные ближневосточной проблематике, говорится в официальном заявлении МИД России.

    В переговорах приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки Мехди Шуштари.

    Главной темой встречи стали перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ направлен на завершение военного конфликта в ближневосточном регионе.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

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    22 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После первого раунда переговоров при тщательном посредничестве Пакистана и Катара глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

    «Неустанное посредничество Пакистана и Катара привело к значительному прогрессу в прекращении войны в Ливане. Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов снят, блокада снята, некоторые замороженные активы разблокированы, а для Ирана запущен масштабный план реконструкции и развития», – написал министр в соцсети Х.

    К посту Аракчи приложил текст совместного заявления по итогам первого раунда переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

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    22 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: США не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан

    Политолог Сажин: Израиль станет главным «тормозом» переговоров США и Ирана

    Эксперт: США не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В интересы Израиля входит уничтожение ливанского движения «Хезболла». Поэтому не стоит ожидать, что ЦАХАЛ прекратит удары по целям на юге Ливана и в ближайшем будущем выведет свои силы из зоны безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Напомним, по итогам переговоров между США и Ираном создана специальная группа для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой».

    «Представители США и Ирана в воскресенье смогли провести встречу – пусть без рукопожатий и совместных совместного фотографирования. Посредники правы – в ходе нее стороны достигли определенного прогресса», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Вместе с тем, оговорился собеседник, важным моментом остается позиция Израиля. «Тель-Авив на переговоры не был приглашен. Дональд Трамп как бы взял на себя ответственность за позицию еврейского государства. При этом республика уже неожнократно заявляла, что она собирается проводить собственную политику на основе национальных интересов», – напомнил он.

    Эксперт уточнил, что внимание Израиля сконцентрировано на данный момент на уничтожении ливанского движения «Хезболла», которое является для Тель-Авива одним из главных раздражителей. «По этой причине я сомневаюсь, что ЦАХАЛ прекратит удары по целям на юге Ливана и в ближайшем будущем выведет свои силы из зоны безопасности», – отметил собеседник.

    «Глава Белого дома, понимая складывающуюся ситуацию, попытался надавить на Тегеран, чтобы тот усмирил «Хезболлу». В противном случае, как пригрозил американский лидер, США нанесут удар по Ирану», – продолжил Сажин. Вместе с тем, как указал эксперт, Корпус стражей исламской революции (КСИР), который фактически управляют сейчас страной, «не отдаст свое творение» просто так.

    «Иран создавал сеть вооруженных группировок с двумя целями: первая – это уничтожение Израиля, а вторая – изгнание США из региона Ближнего Востока. Повторю, еврейское государство никогда не согласится на мирное сосуществование с «Хезболлой», пока движение не разоружится и из военной организации не превратится в чисто политическую. Поэтому фактор Тель-Авива окажется одним из главных «тормозов» переговоров США и Ирана», – заключил Сажин.

    Ранее Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда в швейцарском Бюргенштоке. С американской стороны в них участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

    Представители Пакистана и Катара заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе: и Тегеран, и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса». Так, Штаты и Исламская республика согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», – говорится в документе.

    Кроме того, стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, что Тегеран благодаря посредничеству Пакистана и Катара согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов.

    Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Вместе с тем, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до тех пор, пока это потребуется для защиты своих граждан. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также отметил, что израильские военные сохраняют свободу действий в Ливане.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля относительно их действий по устранению угроз», – цитирует его портал Ynet. Напомним, 20 июня Нетаньяху и Кац после консультаций с США отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. При этом военнослужащие ЦАХАЛ продолжат удерживать «желтую линию». «Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», – написал израильский министр обороны.

    Примечательно, что в разгар переговоров в воскресенье американский лидер Дональд Трамп пригрозил Исламской республике новыми ударами. «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!», – написал он в соцсети Truth Social.

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    22 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана

    Востоковед Семенов: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана

    Эксперт: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана
    @ Costfoto/CFOTO/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иран не согласится на изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. Такие меры для Исламской республики и «оси сопротивления» неприемлемы. Поэтому какую бы сделку США и Иран ни обсуждали, вероятно, в Ливане так или иначе боевые действия будут продолжаться. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Кирилл Семенов.

    «Израиль никогда не уйдет с юга Ливана. У США нет никаких рычагов давления, чтобы заставить еврейское государство прекратить военные операции», – отметил востоковед Кирилл Семенов. Он назвал позицию Тель-Авива «неразрешимым вопросом».

    По оценкам собеседника, спасти ситуацию могло бы изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. «Однако Иран на это не пойдет. Такие меры для Исламской республики и «оси сопротивления» неприемлемы», – уточнил Семенов.

    «Какую бы сделку США и Иран ни обсуждали, вероятно, в Ливане так или иначе боевые действия будут продолжаться. Я думаю, что рано или поздно стороны примут идею ведения переговоров на фоне военных действий в этой стране как неизбежность», – заключил эксперт.

    Ранее Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда в швейцарском Бюргенштоке. С американской стороны в них участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

    Представители Пакистана и Катара заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе: и Тегеран, и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса». Так, Штаты и Исламская республика согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», – говорится в документе.

    Кроме того, стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что Тегеран благодаря посредничеству Пакистана и Катара согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов.

    Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Вместе с тем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до тех пор, пока это потребуется для защиты своих граждан. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также отметил, что израильские военные сохраняют свободу действий в Ливане.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля относительно их действий по устранению угроз», – цитирует его портал Ynet. Напомним, 20 июня Нетаньяху и Кац после консультаций с США отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. При этом военнослужащие ЦАХАЛ продолжат удерживать «желтую линию». «Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», – написал израильский министр обороны.

    Примечательно, что в разгар переговоров в воскресенье американский лидер Дональд Трамп пригрозил Исламской республике новыми ударами. «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!» – написал он в соцсети Truth Social.

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    22 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива

    Вэнс: Ормузский пролив открыт

    Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Ормузский пролив открыт для транзита энергоносителей.

    «Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было», – заявил Вэнс в ходе пресс-конференции.

    Политик добавил, что американские власти стремились обеспечить эффективную координацию действий для возможности разминирования стратегически важного водного пути, передает ТАСС.

    Ранее президент США сообщил о планах открыть Ормузский пролив для разминирования.

    Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход коммерческих судов через эту артерию.

    Вэнс заявил о стабильности текущих договоренностей с Тегераном.

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    21 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Стартовый этап дипломатических консультаций американских и иранских представителей на швейцарской территории подошел к концу.

    Окончание начальной стадии двусторонних дискуссий подтвердили осведомленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Первый раунд переговоров (Ирана – ред.) с США в Швейцарии завершился», – сообщил источник, близкий к группе переговорщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Американская сторона планировала обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    Участники диалога создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного договора.

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    21 июня 2026, 23:10 • Новости дня
    В крупном промышленном центре Катара раздался мощный взрыв

    Reuters сообщило о сильном взрыве в центре Катара

    Tекст: Катерина Туманова

    В одном из крупнейших промышленных центров Катара, где расположены мощности по переработке сжиженного газа, произошел сильный взрыв, сообщили в МВД страны.

    «Министерство внутренних дел Катара сообщило, что в воскресенье на заводе в Рас-Лаффане, где расположены основные производственные мощности страны по переработке СПГ, произошел взрыв», – передает Reuters.

    О пострадавших или утечке газа не сообщается.

    Ранее очевидцы сообщали, что в столице Катара Дохе был слышен мощный взрыв.

    По данным МВД Катара, несколько человек пострадали в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан.

    «Инцидент произошел из-за технического сбоя во время работы на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан, в результате несколько человек пострадали. При этом утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано», – приводит ТАСС заявление ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серьезный пожар в ноябре 2025 года произошел в промышленной зоне в Берлине. На газопроводе в Дагестане в июне из-за разгерметизации вспыхнул крупный пожар.


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    21 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Генсек «Хезболлы» пригрозил Израилю ответом на нарушение перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанское шиитское движение не оставит без ответа возможные нарушения режима перемирия со стороны израильских сил и считает неприемлемым их присутствие на юге Ливана.

    Генеральный секретарь движения Наим Касем предупредил о последствиях в случае несоблюдения договоренностей, передает РИА «Новости». По его словам, любые действия, противоречащие режиму прекращения огня, встретят жесткую реакцию.

    «Мы не примем какое-либо нарушение и ответим на него», – подчеркнул Касем. Он также отметил, что сохранение присутствия израильских военных на южноливанских территориях является абсолютно недопустимым для организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск из Южного Ливана.

    В ответ на регулярные нарушения режима прекращения огня ЦАХАЛ атаковал позиции группировки.

    Минувшей ночью бойцы «Хезболлы» выпустили более 50 снарядов по израильским военным.

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    22 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Американский офицер объяснил провал переговоров с Ираном

    Американский офицер Дэвис: США вредят сами себе

    Tекст: Ольга Иванова

    Угрозы Дональда Трампа вынудили иранскую делегацию покинуть дипломатическую встречу в Швейцарии, США вредят сами себе, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    Американское руководство самостоятельно разрушает дипломатический процесс, передает РИА «Новости».

    По словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, именно угрозы Дональда Трампа вынудили представителей Тегерана покинуть место встречи.

    Эксперт прокомментировал инцидент в социальной сети. «Совершенно не похоже, что иранская сторона «умоляет о сделке», ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора», – написал военный.

    Дэвис добавил, что из-за высказываний президента стороны даже не успели начать дискуссию о прекращении огня в Ливане. По его мнению, Соединенные Штаты выступают злейшим врагом для самих себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном.

    Участники приостановили четырехсторонние консультации при посредничестве Катара и Пакистана.

    Иранская делегация досрочно покинула место проведения встречи из-за резких заявлений Дональда Трампа.

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    22 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    В Катаре при взрыве на заводе по переработке СПГ 18 человек пропали без вести

    При взрыве в Катаре 54 человека пострадали и 18 пропали без вести

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате взрыва на ключевом катарском заводе по переработке сжиженного природного газа в Рас-Лаффане в воскресенье пострадали 54 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести.

    Взрыв произошел во время запуска газораспределительного терминала Барзан, после чего возник пожар, сообщила компания QatarEnergy. Власти заявили, что причиной взрыва стала техническая авария, и утечка не представляет угрозы для общественной безопасности, передает Reuters.

    Поисковые группы разыскивают 18 пропавших без вести, сообщило Министерство внутренних дел, добавив, что 54 человека пострадали из-за происшествия.

    Катарская международная поисково-спасательная группа в сотрудничестве с командами гражданской обороны проводит розыск пропавших без вести.

    Компания QatarEnergy не сообщила о каком-либо ущербе электростанции, которая поставляет газ на внутренний рынок.

    Ранее стало известно, что в крупном промышленном центре Катара раздался мощный взрыв.


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    22 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Делегация Ирана покинула Швейцарию после 18-часовых переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Ирана, возглавляемая спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом, покинула Швейцарию после 18 часов переговоров с США, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Глава МИД Ирана сообщил, что делегация Ирана во главе со спикером парламента завершила восемнадцатичасовые переговоры с американской стороной в Швейцарии и направились обратно в Тегеран.

    По словам Аракчи, стороны обсуждали реализацию подписанного ранее меморандума с США, передает ТАСС.

    Представители Катара и Пакистана, выступающие посредниками между Тегераном и Вашингтоном, ранее заявили об успешной разработке дорожной карты. Документ, созданный в швейцарском Бюргенштоке, направлен на достижение окончательного соглашения между странами.

    Для контроля за дальнейшим ходом переговорного процесса планируется создание специального комитета. Он будет следить за выполнением достигнутых договоренностей и способствовать дальнейшему диалогу.

    Делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Страны-посредники в лице Пакистана и Катара объявили о позитивном завершении первого раунда саммита.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

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    22 июня 2026, 04:53 • Новости дня
    Пакистан и Катар сообщили о прогрессе на переговорах США и Ирана

    Пакистан и Катар заявили о прогрессе в переговорах США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны-посредники между США и Ираном Пакистан и Катар объявили о завершении первого раунда переговоров в Бюргенштоке, отметив позитивную и конструктивную атмосферу.

    «Первый день саммита на озере Люцерн прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Были достигнуты многообещающие успехи, в том числе создание механизма для продолжения технических переговоров», сказано в договоре, представленном агентством Tasnim.

    В нем указано, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны договорились о создании «высокого комитета», который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества.

    «Верховный комитет согласовал дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней, что позволит немедленно начать дальнейшие технические переговоры», сказано в документе.

    Между сторонами также создана линия связи для предотвращения инцидентов и недоразумений, для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив.

    При этом подразделение по контролю над конфликтами, которое стороны договорились создать между собой и ливанской республикой при содействии посредников призвано гарантировать соблюдение положений меморандума о взаимопонимании и о прекращении военных операций в Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    Телеканал Al Mayadeen сообщал, что иранская делегация вернется к переговорам  после извинений американского президента, а агентство Tasnim заявило, что иранская делегация отказалась продолжать переговоры с США.

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    22 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Израиль нанес удары беспилотниками по западу Газы

    В результате атаки израильских беспилотников в Газе погибла женщина

    Tекст: Денис Тельманов

    Очередная атака беспилотных аппаратов на западе палестинского анклава привела к гибели как минимум одного человека и ранению нескольких местных жителей.

    Израильские военные атаковали автомобили в районе Ар-Рималь на западе Газы, передает РИА «Новости».

    Катарский телеканал приводит последствия обстрела: «Одна женщина погибла, есть пострадавшие в результате удара израильского беспилотника по кварталу Ар-Рималь на западе города Газа».

    В соцсетях также появляются кадры других ударов, однако информация о новых жертвах пока отсутствует.

    В октябре 2025 года стороны конфликта при международном посредничестве согласовали первый этап мирного плана Дональда Трампа.

    После вступления в силу режима прекращения огня израильские войска отошли на так называемую желтую линию. При этом под их контролем осталось более 50% территории сектора.

    По оценкам палестинских властей, с начала перемирия 11 октября 2025 года жертвами атак стали свыше одной тысячи палестинцев, около 3,2 тыс. получили ранения. Общие потери с момента эскалации 7 октября 2023 года превысили 73 тыс. погибших и 173 тыс. пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года при израильском авиаударе по Газе погиб сын главы движения ХАМАС.

    В октябре прошлого года мировые лидеры прибыли в Египет для подписания мирного соглашения.

    Летом 2025 года в результате атак Израиля на анклав скончались по меньшей мере 82 палестинца.

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