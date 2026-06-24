Лавров: США начали считать американцами детей российских дипломатов

Tекст: Валерия Городецкая

«Знаете, вы не поверите, у нас сейчас главная проблема в отношениях с Соединенными Штатами – это вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами, и им выдадут соответствующие справки, и пересекать границу США в любую сторону они смогут только по американским документам, как американские граждане», – заявил Лавров.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что навязывание семьям сотрудников консульств американского гражданства для их детей абсолютно недопустимо. По его мнению, ситуация, при которой ребенок российского дипломата будет подчиняться исключительно законам США, не может произойти, передает РБК.

При этом министр отметил, что Москва остается открытой к диалогу, а администрация США продолжает поддерживать контакты. По словам Лаврова, продолжение разговора всегда лучше, чем молчание и нагнетание страхов.

Напомним, американские власти стали присваивать гражданство детям российских дипломатов по «праву почвы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия Вашингтона формой политического давления.

Москва намерена требовать от американцев подтверждения дипломатического иммунитета каждого конкретного новорожденного.