Лавров назвал хоккейный матч России и США шагом к взаимопониманию

Tекст: Валерия Городецкая

«Вот сейчас будет хоккейный матч Россия – США, который пройдет первого июля с участием Вячеслава Фетисова, других действующих и бывших известных мастеров, ученых, музыкантов. Это частный случай, но именно это сейчас и надо делать», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Другим примером стремления к диалогу дипломат назвал недавний рабочий визит отечественных депутатов за океан. Поездка состоялась благодаря приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны. Ради этой встречи парламентариям пришлось добиваться отмены визовых ограничений.

Руководитель ведомства резюмировал, что подобные небольшие шаги способствуют формированию базового доверия. Он добавил, что внешнеполитическая работа часто складывается из мелких деталей, без которых невозможно выстроить общую картину международных отношений.

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи анонсировал проведение хоккейного матча между российскими и американскими игроками 1 июля в Москве.

Весной делегация депутатов Госдумы вернулась из Вашингтона после визита по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны.

В середине июня американская конгрессвумен назвала полезными для всех сторон торговые и дипломатические отношения двух стран.