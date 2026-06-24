  • Новость часаПутин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
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    Как примирение Китая и Индии поможет России
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    Сечин предложил меры для стабилизации топливного рынка
    Автовладельцев предостерегли от таблеток для снижения расхода топлива
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    Модернизированный Ту-160М признали серьезной угрозой для НАТО
    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан
    24 июня 2026, 15:23 • Новости дня

    Масштабное перевооружение итальянской армии оказалось под угрозой срыва

    Ряд оборонных проектов в Италии оказались под угрозой из-за кредитной программы

    Tекст: Мария Иванова

    Внутренние споры о целесообразности использования европейских кредитов на 15 млрд евро грозят оставить итальянскую армию без новых танков и систем ПВО.

    Реализация нескольких ключевых военных контрактов Рима может быть приостановлена, передает РИА «Новости».

    Максимальный объем европейских фондов в 14,9 млрд евро «более или менее соответствует увеличению военных расходов на 2026 год, о котором правительство Мелони договорилось с НАТО». Эти средства планировалось направить на модернизацию вооруженных сил.

    Под вопросом оказалось производство крупной партии танков, строительство нового корабля снабжения класса Vulcano и закупка современных зенитных комплексов Samp-T. Ранее предполагалось, что власти сократят объем запрашиваемого кредита до 5 млрд евро. Теперь использование европейских ресурсов рискует сократиться до трети или полностью отмениться.

    Программа создания основного боевого танка при участии компаний Leonardo и Rheinmetall предполагает выпуск около 1050 машин. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд евро. Из национального бюджета уже выделено 8,4 млрд евро, а оставшуюся часть планировалось покрыть за счет европейских механизмов.

    Министр экономики Джанкарло Джорджетти опасается роста государственного долга и призывает к осторожности. В свою очередь глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто настаивает на скорейшем принятии решения. Ожидается, что компромисс удастся найти к сентябрю, при этом обсуждается использование лишь пяти-семи млрд евро.

    Руководство Евросоюза усиливает давление на итальянские власти, требуя ускорить процесс. У Рима остался один месяц для формирования окончательной позиции. После этого неиспользованные средства перераспределят между другими заинтересованными государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Италия запланировала покупку немецких танков Rheinmetall на кредитные средства программы SAFE.

    В феврале глава Европарламента Роберта Метсола признала провал данной инициативы из-за недостаточного финансирования.

    В конце мая Еврокомиссия выделила первые займы на совместные закупки вооружений пяти другим европейским странам.

    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

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    24 июня 2026, 10:01 • Новости дня
    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан

    Politico: Евросоюз создаст центры депортации мигрантов в Узбекистане и Руанде

    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан
    @ Danilo Balducci/Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства рассматривают возможность отправки получивших отказ беженцев в специальные лагеря на территории африканских и азиатских республик.

    Группа стран Евросоюза обсуждает создание так называемых возвратных хабов за пределами объединения, пишет Politico.

    Инициативу по высылке нелегалов в Руанду и Узбекистан уже поддержали более половины из 27 государств блока, включая Германию, Грецию и Нидерланды.

    «Наша цель – заключить первые соглашения о создании этих структур в 2026 году, чтобы они начали функционировать с 2027 года», – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Окончательный список принимающих сторон пока не утвержден, однако Брюссель ранее выделил Руанде 900 млн евро, а Узбекистану – 119 млн евро.

    В кулуарах также обсуждается кандидатура Уганды, тогда как Египет и Ливия были исключены из-за рисков нелегальной перевозки людей. При этом власти Франции и Испании выступили против инициативы, усомнившись в эффективности подобных центров депортации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутаты Европарламента утвердили изменения миграционного законодательства для создания центров депортации в третьих странах.

    Инициатива 19 государств Евросоюза по высылке беженцев стала неожиданностью для руководства Франции.

    Представители Германии, Дании и Италии уже активно обсуждают идею размещения центров возврата вдали от европейских границ.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    24 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота

    Германия отменила строительство шести фрегатов F126 из-за перерасхода средств

    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота
    @ Bundeswehr/Damen Naval

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин решил свернуть закупку шести противолодочных кораблей стоимостью 9 млрд евро из-за производственных задержек и перерасхода бюджетных средств.

    Немецкие власти планируют отказаться от приобретения шести фрегатов F126, передает Bloomberg. Этот проект должен был стать крупнейшим в истории военно-морских сил страны.

    Вместо этого министр обороны Борис Писториус намерен закупить восемь более компактных кораблей MEKO-200 у немецкого производителя TKMS.

    Изначальный план стоимостью 9 млрд евро столкнулся с серьезными проблемами. В прошлом году голландская судостроительная компания Damen Schelde Naval Shipbuilding BV допустила задержки. Попытка спасти ситуацию передачей контракта фирмам Naval Vessels Lurssen и Rheinmetall AG не увенчалась успехом.

    С момента размещения заказа в июне 2020 года на разработку уже потратили более двух млрд евро. В марте министерство обороны подписало предварительное соглашение с TKMS на поставку как минимум четырех кораблей MEKO A-200 в качестве временного решения.

    Смена курса происходит на фоне острой критики правительства за неэффективное распределение оборонного бюджета. Две недели назад Берлин также вышел из совместной франко-германской программы создания истребителей FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии рассматривало вариант заказа малых фрегатов у компании TKMS вместо проблемных кораблей F126.

    Берлин приступил к поиску новых участников для создания боевого самолета после развала франко-германской программы FCAS.

    Ранее Франция и ФРГ обсуждали сокращение масштабов этой авиационной инициативы из-за разногласий подрядчиков.

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    23 июня 2026, 22:00 • Новости дня
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз

    Politico: Венгрия заблокировала новый этап переговоров Украины и Молдавии с ЕС

    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия стала единственной страной, выступившей против совместного документа Евросовета и ЕК для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС, сообщает Politico.

    Венгрия вновь тормозит переговорный процесс о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз. Будапешт стал единственным членом европейского объединения, выступившим против направления официального письма об открытии новых этапов дискуссий с Киевом и Кишиневом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Журналисты связывают этот шаг с прохладным отношением премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра к перспективам членства Киева. Ожидается, что вопрос попытаются утвердить повторно на следующей неделе.

    Ранее, в начале июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о согласовании всеми странами начала предметных дискуссий. Первый этап касался ключевых принципов Евросоюза, включая верховенство права и работу демократических институтов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр настоял на исключении пункта об ускоренном вступлении Украины из итоговой декларации Евросоюза.

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр заявил о необходимости закрытия 33 переговорных глав для полноправного членства Украины в Евросоюзе сроком до 15 лет.

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    24 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота

    Ким Чен Ын сообщил о планах оснастить ВМС КНДР ядерным оружием

    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Северная Корея ввела в эксплуатацию первый эсминец водоизмещением 5 тыс. тонн, лидер страны Ким Чен Ын пообещал оснастить военно-морские силы ядерным оружием.

    Северная Корея провела церемонию ввода в строй нового эсминца в порту Нампхо, пишет Bloomberg. Лидер КНДР заявил о планах строительства более крупных кораблей и оснащения флота ядерным вооружением.

    «Боевой корабль обладает самыми совершенными, сложными оперативными и боевыми возможностями», – сказал Ким Чен Ын. Он добавил, что программа оснащения ВМС ядерным оружием неукоснительно следует намеченному курсу.

    Развертывание корабля Choe Hyon состоялось после апрельских испытаний стратегических крылатых и противокорабельных ракет. За день до этого были утверждены планы по созданию новых военно-морских баз для расширяющегося флота страны.

    На недавнем заседании политбюро Ким Чен Ын призвал чиновников ускорить наращивание ядерного потенциала. Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке делает этот путь единственно верным для защиты государства.

    В течение следующих пяти лет Пхеньян планирует ежегодно строить по два надводных корабля, превосходящих класс Choe Hyon. В их числе крейсер водоизмещением 10 тыс. тонн, корабли сопровождения и подводные системы вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Военно-морской флот КНДР пополнился новым многоцелевым эсминцем «Чвэ Хен».

    Осенью северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о создании стратегической оси защиты морского суверенитета. Позже глава государства потребовал постоянно укреплять боеспособность флота для сдерживания внешних угроз.

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    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Песков спрогнозировал появление сопоставимого по силе с ядерным оружия

    Tекст: Вера Басилая

    В перспективе могут появиться новые виды вооружений, которые по своему разрушительному потенциалу не уступят ядерным средствам поражения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков допустил создание нового оружия, сопоставимого по мощи с ядерным, передает ТАСС.

    «Сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия», – заявил Песков на «Примаковских чтениях».

    По словам пресс-секретаря главы государства, современная система глобальной безопасности подверглась серьезной эрозии. Песков отметил, что в настоящий момент только ядерное сдерживание способно уберечь человечество от масштабной войны, хотя оно и не гарантирует защиту от региональных конфликтов.

    Ранее Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности.

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    23 июня 2026, 22:12 • Новости дня
    Мелони выразила надежду на примирение Италии и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассчитывает на возвращение двустороннего диалога с Вашингтоном в конструктивное русло, несмотря на недавнюю резкую перепалку с американским лидером Дональдом Трампом.

    Мелони выразила уверенность в скором урегулировании дипломатических разногласий, передает РИА «Новости».

    «Я не намерена продолжать конфронтацию. Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло, об этом я вчера сказала на заседании Совета министров», – подчеркнула Мелони.

    Конфликт начался после слов президента США о том, что итальянский премьер якобы упрашивала его сделать совместное фото на саммите G7 ради рейтингов. В ответ Мелони назвала эти заявления полностью выдуманными. Из-за возникшей напряженности Рим отменил визит вице-премьера Антонио Таяни в Вашингтон.

    Глава кабинета министров назвала отмену поездки правильным политическим сигналом, однако призвала избежать дальнейшей эскалации. Она отметила, что внешнюю политику нельзя превращать в реалити-шоу.

     «Мне кажется, что наша совместная работа и отношения развиваются успешно как в последние недели и месяцы на институциональном уровне, а также на экономическом», – отметила премьер.

    Итальянские представители планируют посетить прием у посла США по случаю Дня независимости 4 июля.

    Мелони назвала выдуманными заявления президента США о просьбах сфотографироваться на саммите «Группы семи».

    Американский президент резко раскритиковал главу итальянского правительства за отказ предоставить военные базы во время иранского конфликта.

    На фоне этого скандала члены кабинета министров Италии решили пропустить празднование Дня независимости Соединенных Штатов.

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    24 июня 2026, 05:55 • Новости дня
    Пентагон впервые на высшем уровне испытал микроволновое и лазерное оружие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское высшее военное командование в первый раз оценило работу перспективных систем направленной энергии, предназначенных для уничтожения дронов, сообщают СМИ.

    Высшие чины Пентагона впервые наблюдали за применением лазерного и микроволнового оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Речь идет о мобильной установке LOCUST мощностью 20 кВт, разработанной компанией AeroVironment. Ранее эта система успешно поражала беспилотные аппараты с палубы американского авианосца.

    На развитие данной сферы в проекте бюджета на 2027 год заложено более 2 млрд долларов. Подобные технологии считаются недорогим средством противодействия дронам, однако пока не получили массового внедрения.

    За испытаниями наблюдали глава Пентагона Пит Хегсет и технический ведомства Эмиль Майкл, испытания проводились в Нью-Мексико.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США анонсировало размещение боевых лазеров на пяти военных базах.

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    23 июня 2026, 23:17 • Новости дня
    Грушко обвинил Евросоюз в неготовности к переговорам по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Они все время говорят о том, что Европа должна сидеть за столом переговоров, но это желание никак не результируется в практических действиях», – сказал Грушко на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Грушко отметил, что в Евросоюзе до сих пор продолжаются внутренние споры о том, кто будет представлять Европу на возможных переговорах, и пояснил, что это также показывает отсутствие реальной заинтересованности ЕС в их организации и в создании условий для диалога, передает РИА «Новости».

    По его словам, одним из ключевых условий старта переговоров должно стать прекращение военной, финансовой и иной поддержки киевскому режиму.

    Он добавил, что позиция, которую занимает Европа и постоянно озвучивает, фактически исключает ее участие в переговорах. Отвечая на вопрос о публикациях в СМИ о попытках главы Евросовета Антониу Кошты установить контакты с Россией, Грушко заявил, что МИД России в принципе не комментирует утечки и напомнил о действующем в дипломатии жестком правиле конфиденциальности достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кошта на саммите в Брюсселе назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    Позднее Кошта на итоговой пресс-конференции сообщил о разногласиях в Евросоюзе из-за его решения наладить дипломатический канал с Россией.

    В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит смысла в участии европейцев в переговорах по Украине.

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    24 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Армия США потребовала срочно создать дешевые ракеты-перехватчики

    Bloomberg: Армия США потребовала за год создать дешевые ракеты-перехватчики

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэн Дрисколл потребовал от оборонных компаний в течение года представить недорогие ракеты-перехватчики для систем ПВО, сообщает Bloomberg.

    К демонстрациям опытных образцов армия хочет перейти уже через шесть месяцев, а затем быстро начать закупки, передает Bloomberg.

    «Почти нигде в нашей системе закупок наши вредные привычки не проявляются так ужасно, как в запросах на решения по перехвату», – заявил Дрисколл.

    Он возглавляет курс администрации США на переход от исключительно сложных и дорогих систем к вооружениям, которые можно производить дешево и массово.

    В ходе войны в Иране США и Израиль истратили запасы перехватчиков Patriot стоимостью около 4 млн долларов за ракету, и восполнить их быстро не удается. Армия США решила обратиться к примерно 100 компаниям, от стартапов до крупных подрядчиков. Проект связывают с формированием рынка примерно из 25 стран для расширения производства и упрощения интеграции с американскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон после массового применения крылатых ракет Tomahawk против Ирана ускорил программы по созданию более простых и дешевых боеприпасов.

    Минобороны США решило закупить более 10 тыс. недорогих крылатых ракет в течение ближайших трех лет на фоне опасений из-за истощения арсеналов в конфликте с Ираном.

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    23 июня 2026, 21:46 • Новости дня
    Лидер АдГ Хрупалла призвал Мерца поддержать диалог Кошты с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу следует выступить в поддержку инициативы главы Евросовета Антониу Кошты по возобновлению дипломатических контактов с Москвой, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

    «Мы призываем Фридриха Мерца проявить лидерские качества», – заявил сопредседатель АдГ на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Политик добавил, что Мерцу следует начать смену политического курса и содействовать председателю Евросовета в открытии дипломатических каналов.

    Ранее СМИ сообщали о недовольстве крупных стран Евросоюза, в том числе Германии, предварительными контактами Кошты с Россией. Главе Евросовета пришлось оправдываться за свою инициативу на последнем саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о разногласиях на саммите ЕС из-за попыток наладить связь с Москвой.

    Политик назвал создание неформального канала связи необходимой базой для возможных мирных инициатив.

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    24 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Румыния попросила ЕС ослабить защиту бурых медведей

    И. о. министра Барна: Румыния попросила ЕС ослабить защиту бурых медведей

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Румынии добиваются пересмотра статуса бурых медведей в ЕС для исключения этих животных из категории строго охраняемых, сообщил и.о. министра сельского хозяйства Румынии Танцош Барна.

    Барна обратился к Европейской комиссии с просьбой изменить статус бурых медведей. Он призвал «ввести более гибкие правила управления для государств-членов, где этот вид находится в благоприятном природоохранном статусе». «Это позволит применять дифференцированные подходы для государств-членов», – заявил Барна.

    Он сообщил, что группа румынских экспертов представит в Брюсселе результаты научного исследования популяции медведей, которые в последнее время все чаще нападают на людей в стране. Барна напомнил, что в 2022 году по запросу Германии уже был изменен статус волков, что дало возможность охотиться на них в определенные периоды года в регионах с высокой численностью, передают РИА «Новости».

    По данным предварительной генетической переписи 2025 года, в Румынии обитает примерно от 10419 до 12770 бурых медведей. Специалисты считают оптимальной численность около 4 тыс. особей.

    В 2024 году парламент страны разрешил ежегодный отстрел до 500 медведей, а мэры поселений у лесов пытаются переселять животных в отдаленные районы, однако такие меры не снижают число нападений на людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Румынии приняли решение установить тысячи километров электрических заборов для защиты населения от нападений бурых медведей.

    В июне 2026 года в румынском городе Буштени агрессивная медведица и ее детеныш были убиты после повторных проникновений в жилые дома.

    В декабре 2024 года большинство европейских стран поддержали снижение охранного статуса волков по Бернской конвенции из-за роста их численности и влияния на сельское хозяйство.

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    24 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Доходы от замороженных российских активов, которые Запад передает Украине, являются ворованными средствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о статусе доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС. Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», он подчеркнул незаконный характер подобных действий Запада.

    «Они говорят, что это все не с той части золотовалютных резервов, не с той части вклада Центрального банка, которая оговорена в соглашении, а это доходы, которые получены сверх процента, полагающегося Центральному банку. Но это все равно ворованные деньги», – заявил министр.

    Ранее страны G7 выдали Украине кредиты на 45,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.

    В феврале 2026 года страны «Большой семерки» выдали Украине кредитов на 3,8 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, доведя общую сумму таких займов почти до 43 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал передачу этих денег воровством.

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