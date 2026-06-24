Масштабное перевооружение итальянской армии оказалось под угрозой срыва

Ряд оборонных проектов в Италии оказались под угрозой из-за кредитной программы

Tекст: Мария Иванова

Реализация нескольких ключевых военных контрактов Рима может быть приостановлена, передает РИА «Новости».

Максимальный объем европейских фондов в 14,9 млрд евро «более или менее соответствует увеличению военных расходов на 2026 год, о котором правительство Мелони договорилось с НАТО». Эти средства планировалось направить на модернизацию вооруженных сил.

Под вопросом оказалось производство крупной партии танков, строительство нового корабля снабжения класса Vulcano и закупка современных зенитных комплексов Samp-T. Ранее предполагалось, что власти сократят объем запрашиваемого кредита до 5 млрд евро. Теперь использование европейских ресурсов рискует сократиться до трети или полностью отмениться.

Программа создания основного боевого танка при участии компаний Leonardo и Rheinmetall предполагает выпуск около 1050 машин. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд евро. Из национального бюджета уже выделено 8,4 млрд евро, а оставшуюся часть планировалось покрыть за счет европейских механизмов.

Министр экономики Джанкарло Джорджетти опасается роста государственного долга и призывает к осторожности. В свою очередь глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто настаивает на скорейшем принятии решения. Ожидается, что компромисс удастся найти к сентябрю, при этом обсуждается использование лишь пяти-семи млрд евро.

Руководство Евросоюза усиливает давление на итальянские власти, требуя ускорить процесс. У Рима остался один месяц для формирования окончательной позиции. После этого неиспользованные средства перераспределят между другими заинтересованными государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Италия запланировала покупку немецких танков Rheinmetall на кредитные средства программы SAFE.

В феврале глава Европарламента Роберта Метсола признала провал данной инициативы из-за недостаточного финансирования.

В конце мая Еврокомиссия выделила первые займы на совместные закупки вооружений пяти другим европейским странам.