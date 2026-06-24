Мединский сравнил пришедших к власти большевиков с блогерами

Мединский назвал большевиков блогерами за их финансовые решения

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мединский назвал большевиков блогерами за их финансовые решения. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного юридического форума, который проходит в Петербурге с 24 по 26 июня, передает РИА «Новости».

«Большевики – вы посмотрите их первые решения: это тоже блогеры у власти. Почитайте, как большевики решали финансовые проблемы: нет денег – давайте заберем в Центробанке, там же есть подвалы, давайте заберем и раздадим; раздали, кончились – надо напечатать, бюджетные проблемы решались записками», – заявил Владимир Мединский, выступая на сессии «1905: революция и реформы. Уроки истории» ПМЮФ.

Политик подчеркнул, что изначальное понимание реалий у новой власти полностью отсутствовало. При этом он добавил, что революционеры отличались высокой решительностью и крайне быстро учились управлять страной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года суд в Киеве заочно приговорил Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы за создание школьного учебника по истории России.

В ответ на это решение помощник президента назвал историю оружием.

Позднее он резко осудил представителей Латвии и Дании в ООН за отсутствие сострадания после трагедии в Старобельске.