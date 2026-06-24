Приятели эскортницы жестоко избили и ограбили ее клиента в Краснодаре

Tекст: Денис Тельманов

В Краснодаре задержали подозреваемых в нападении на 45-летнего жителя Московской области, передает РИА «Новости».

Неизвестные в медицинских масках проникли в жилище жертвы, нанесли побои и заставили выдать пароль от банковского приложения.

«Агрессивные мужчины объяснили свои действия расплатой за плохое отношение к их общей знакомой, которая ранее оказывала москвичу эскорт-услуги», – говорится в сообщении ведомства.

Нападавшими оказались 19-летний возлюбленный девушки и двое его товарищей 24 и 27 лет. Задержанные признались, что разделили украденные деньги и потратили их на погашение долгов и развлечения. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело о разбое.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вооруженный злоумышленник устроил поножовщину в крупном торговом комплексе Краснодара.

В прошлом году двое неизвестных с оружием напали на местного жителя возле многоквартирного дома.