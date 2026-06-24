Главной задачей группировки войск «Запад» стало стопроцентное освобождение Красного Лимана в ДНР, передает РИА «Новости».
Командир мотострелкового батальона с позывным Юпитер подчеркнул, что российские флаги должны развеваться над каждым строением в городе.
«В данный момент у батальона стоит задача – зачистка кварталов по домам, по подъездам, по каждой квартире, и пока мы не пройдем каждый подъезд, не просмотрим, не зачистим каждую квартиру, дальше мы не двигаемся... Для каждого бойца освобожденный дом, освобожденная квартира – это стимул для того, чтобы освободить Красный Лиман на 100%, чтобы над каждым зданием был наш российский флаг», – заявил комбат.
Командиры готовят военнослужащих к сложным городским боям с учетом минирования подходов к домам. Присутствие мирных жителей в подвалах ограничивает применение огневых средств, поэтому бойцам приходится тщательно зачищать и многократно проверять каждое здание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отступающие из Красного Лимана украинские военные прикрываются мирными жителями.
Накануне российские подразделения выбили противника из пяти опорных пунктов на территории города.
Днем ранее бойцы 67-й мотострелковой дивизии очистили от вражеских формирований 46 зданий.