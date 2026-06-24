Уралец до смерти забил соседа по палате из-за храпа

Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для АЭС будущего

Tекст: Валерия Городецкая

В настоящее время специалисты проводят работы по обоснованию инвестиций. В рамках этого этапа будет выбрана площадка для размещения будущего производства, говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Решение планируется принять до конца года с учетом транспортной доступности, экологических требований и возможности интеграции предприятия в действующие производственные цепочки.

Проект предусматривает модульный принцип строительства, который позволит в дальнейшем увеличивать мощности завода. Первый производственный модуль рассчитан на переработку до 400 тонн топлива в год. Выход объекта на проектные показатели ожидается в следующем десятилетии.

После запуска новый комплекс станет крупнейшим российским предприятием такого профиля. Он будет способен перерабатывать топливо как традиционных тепловых реакторов, так и реакторов на быстрых нейтронах, которые являются важной частью концепции двухкомпонентной атомной энергетики.

Создание завода связано с развитием замкнутого ядерного топливного цикла, при котором переработанные материалы повторно используются для производства топлива. Такой подход позволит более рационально расходовать природные ресурсы, сократить объемы накопления отработавшего топлива и сформировать новые возможности для отечественной атомной отрасли на международном рынке.

Заместитель генерального директора «Росатома» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов отметил, что развитие технологий ядерного рециклинга может укрепить позиции России в мировой атомной энергетике.

«Промышленные технологии ядерного рециклинга и развитая инфраструктура – это не только решение актуальной экологической задачи в нашей стране. Мировые запасы отработавшего ядерного топлива, достигающие 360 тысяч тонн, и активное строительство АЭС отечественного дизайна за рубежом дают России уникальный шанс закрепить свой лидерский статус на мировом рынке ядерных решений», – заявил Никипелов.

По его словам, расширение производственных возможностей и развитие радиохимических технологий позволит перейти от отдельных услуг для зарубежных партнеров к созданию долгосрочных стратегических проектов.

Директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, ОЯТ и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов «Росатома» Василий Тинин подчеркнул, что новый объект станет важной частью российской системы замкнутого топливного цикла.

«Этот завод станет важным звеном в переходе к замкнутому ядерному топливному циклу в России. После запуска в эксплуатацию создаваемая нами инфраструктура в долгосрочной перспективе позволит неоднократно вовлекать в топливный цикл регенерированные ядерные материалы и обеспечить потребности в сырье энергосистем четвертого поколения», – отметил Тинин.

Разработка проекта ведется в рамках Комплексной отраслевой программы «Развитие радиохимического направления». В работе участвуют профильные организации научного и топливного дивизионов «Росатома», включая АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», который является головной научной организацией по радиохимическим технологиям.

При подготовке нового производства используются результаты ранее проведенных исследований и разработки, созданные в том числе для проекта переработки облученного топлива инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения в Северске.

В «Росатоме» рассчитывают, что новый радиохимический комплекс станет технологической основой для дальнейшего развития атомной энергетики с минимизацией отходов и расширением использования ядерных материалов.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал запуск первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом к 2030 году.

В Железногорске заработал второй комплекс Опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива без образования жидких радиоактивных отходов.

Международное агентство по атомной энергии признало безоговорочное лидерство российских специалистов в создании инновационных энергетических технологий на быстрых нейтронах.