Неизвестный слепил лазером макаку Панч в японском зоопарке

Неизвестный направил лазерный луч на вольер с макакой Панчем в японском зоопарке

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в зоопарке Итикава около недели назад, передает РИА «Новости». В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как кто-то направляет красно-розовый лазерный луч на вольер и самих японских макак. Администрация учреждения оперативно отреагировала на ситуацию.

«Что касается инцидента с направлением луча лазерной указки, мы еще раз провели проверку, и на данный момент у японских макак, включая Панча, отклонений не наблюдается», – говорится в заявлении зоопарка.

Руководство призвало посетителей незамедлительно сообщать охране о людях с лазерными указками, напомнив также о строгом запрете на использование фотовспышек.

Детеныш макаки по кличке Панч прославился на весь мир после публикации видео, где брошенный матерью малыш обнимает плюшевого орангутана. Ранее, в середине мая, в этом же зоопарке задержали двух американцев за проникновение в вольер с обезьянами. Один из них был в костюме и маске-смайлике, а второй снимал происходящее на видео, за что оба получили штраф в 300 тыс. иен (около 1880 долларов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японский зоопарк допустил введение полного запрета на видеосъемку макаки Панча из-за проникновения иностранцев в вольер.

В феврале ученые объяснили причины отказа матери от этого детеныша.

Плюшевая игрушка малыша стала настоящим бестселлером в японских магазинах IKEA после появления истории с Панчем.