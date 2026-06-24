Приучавшую к наркотикам сына сибирячку отдали под суд

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщине 42 года, она обвиняется в склонении малолетнего ребенка к употреблению запрещенных веществ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Дело направлено в Дзержинский райсуд Новосибирска для рассмотрения по существу.

По данным следствия, сибирячка регулярно принимала наркотики при девятилетнем сыне. В результате с июля по сентябрь 2025 года мальчик начал самостоятельно брать шприцы из сумки матери и закапывать вещество себе в нос. Это привело к тяжелому отравлению и экстренной госпитализации.

Проведенная психиатрическая экспертиза установила, что действия матери нанесли тяжкий вред физическому и психическому здоровью ребенка. В прокуратуре уточнили, что сама обвиняемая свою вину в совершении преступления категорически отрицает.

В марте жительницу Миасса отдали под суд за систематическое добавление наркотиков в воду малолетнему сыну.