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    24 июня 2026, 14:05 • Новости дня

    Лавров заявил об усилении экономического давления США на Россию

    Лавров: США продолжают усиливать экономическое давление на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти продолжают усиливать экономический прессинг в отношении Москвы, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что это происходит на фоне временного затишья в процессе дипломатического разрешения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    «Параллельно с этой паузой в украинском урегулировании идет и наращивание экономического давления на нас. Вот я привел в пример «Роснефть» и «Лукойл». Почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, в других местах», – сказал Лавров в ходе 12-го форума «Примаковские чтения».

    Ранее Лавров заявил о стремлении Вашингтона полностью исключить предприятия «Лукойл» и «Роснефть» из сферы международного бизнеса.

    Москва для возобновления диалога с Киевом требует от оппонентов серьезных предложений.

    Министерство финансов США осенью прошлого года ввело санкции против этих российских энергетических гигантов.

    22 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона спокойно относится к кадровым перестановкам в американском дипломатическом корпусе, считая их внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Москва не склонна преувеличивать значение смены главы американской дипмиссии в России, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что данный вопрос касается исключительно кадровой политики Вашингтона.

    «Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США... Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев», – отметила дипломат в интервью агентству.

    Захарова обратила внимание на то, что из-за внутриполитических процессов в США остаются вакантными 59% должностей послов по всему миру, включая российское направление.

    Она также сослалась на позицию главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявлял, что каждое государство вправе самостоятельно определять масштаб своего дипломатического присутствия за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона до настоящего момента не запрашивала агреман для нового руководителя дипломатической миссии в Москве.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал полное отсутствие предварительных обсуждений по данному вопросу.

    Предыдущий посол Соединенных Штатов Линн Трейси завершила свою работу в России летом прошлого года.

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    21 июня 2026, 15:38 • Новости дня
    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог Суслов: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ослабление позиций Белого дома, а также рост зависимости США от Европы в связи с ближневосточным кризисом, привели к тому, что американская сторона де-факто оказалась не в силах следовать договоренностям, достигнутым на саммите с Россией на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Кремле заявили, что США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа.

    «В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

    «Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас. Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

    Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

    Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию Трампа в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

    «В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

    Еще одной причиной резкого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

    «Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

    При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западный расчет на российское поражение ошибочен. «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

    В августе 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

    Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже, к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    24 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, Москва будет привержена пониманиям, достигнутым по Украине, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Глава МИД Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» подчеркнул неприятие полумер по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».

    «Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», – сказал Лавров.

    Дипломат напомнил, что в августе прошлого года лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли ряда пониманий на Аляске. Москва по-прежнему придерживается этих политических путей выхода из сложившейся ситуации.

    Также руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что мяч в решении проблемы находится не на российской стороне. По его словам, оппоненты все чаще пытаются перебросить его из офсайда, однако такой подход не сработает.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не хочет даже думать об использовании саммита на Аляске для довооружения Киева.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в применении переговорного процесса для прикрытия геополитической экспансии.

    При этом Москва ожидает реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения украинского кризиса.

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    23 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Кремль указал на милитаризацию экономики США
    Кремль указал на милитаризацию экономики США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Намерение американских властей перепрофилировать автомобильные заводы под выпуск вооружений свидетельствует о масштабной милитаризации экономики страны на фоне истощения арсеналов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Вашингтона переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия, передает РИА «Новости».

    По его словам, такие действия прямо указывают на милитаризацию американской экономики.

    «Конечно, запасы все, склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики», – подчеркнул представитель Кремля.

    По мнению Пескова, эти шаги вполне объяснимы, учитывая недавние военные действия в зоне Персидского залива против Ирана и продолжающиеся масштабные поставки американских вооружений для Украины.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских автоконцернов выпускать ракеты Patriot и Tomahawk.

    Неделей ранее компания General Motors запланировала совместное производство оружейных деталей с корпорацией Lockheed Martin.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов оценил срок переформатирования автомобильных мощностей в десять лет.

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    24 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обновленные стратегические ракетоносцы получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника, сообщили СМИ.

    Американское издание Military Watch Magazine высоко оценило характеристики модернизированного российского самолета. Журналисты обратили внимание на исключительные боевые возможности машины.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечается в статье.

    Эксперты подчеркивают, что ракетоносец способен атаковать заданные цели на огромном расстоянии. Экипаж может выполнять боевые задачи, оставаясь полностью недосягаемым для систем противовоздушной обороны вероятного противника.

    Кроме того, обозреватели указали на выдающуюся продолжительность нахождения машины в воздухе. Установка новых силовых установок НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива. Подобная инновация сделала обновленный самолет одной из самых дальнобойных стратегических моделей в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты назвали ракетоносец Ту-160М неуязвимым для украинской противовоздушной обороны.

    Западные аналитики сравнили этот стратегический бомбардировщик с молотом против Североатлантического альянса.

    Президент России Владимир Путин после личного полета отметил высокую надежность новой машины.

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    24 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    МИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
    МИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
    @ Weston Hancock/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией стал для американцев «стрельбой себе в ногу», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, это направление остается без сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации Дональда Трампа, пишут «Известия».

    «Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу», – подчеркнул дипломат. Он пояснил, что США ухудшили условия работы своих авиаперевозчиков по сравнению с компаниями других стран. Те, кто пользуется правом пролета над российской территорией, могут выстраивать оптимальные маршруты.

    Замглавы МИД подчеркнул, что отсутствие прямых рейсов осложняет контакты между людьми и деловые связи. Москва продолжает выступать за возобновление авиасообщения, считая, что для решения регуляторных аспектов необходима лишь политическая воля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Министерство иностранных дел России направило американским властям предложения по возобновлению прямого авиасообщения.

    Официальная реакция от Вашингтона на данную инициативу так и не поступила.

    Соединенные Штаты категорически отказываются обсуждать возможность возвращения прямых рейсов между странами.

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    22 июня 2026, 06:52 • Новости дня
    Захарова: США не запросили агреман для нового посла в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона пока не предпринимала попыток согласовать кандидатуру нового руководителя своей дипломатической миссии в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «До настоящего момента американская сторона за агреманом в МИД России не обращалась», – сказала Захарова, говоря о возможной кандидатуре посла США в России, передает РИА «Новости».

    Агреман представляет собой предварительное согласие принимающего государства на назначение конкретного человека руководителем дипломатического представительства другой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший посол США в России Линн Трейси завершила свою дипломатическую миссию в июне 2025 года.

    Сейчас временным поверенным в делах США в России является Дж. Дуглас Дайкхаус.

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    23 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров высказался о целях саммита на Аляске

    Лавров: Не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман для вооружения Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «не хочет даже думать», что саммит на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что саммит на Аляске мог быть организован для довооружения Киева, передает ТАСС.

    «Его параметры были обсуждены и согласованы, по большому счету, на Аляске почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились», – отметил глава ведомства в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины.

    По словам министра, реализация достигнутых договоренностей предполагала начало детальных переговоров по политическому урегулированию.

    «Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», – указал Лавров.

    В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения» заявил, что Москва наблюдает «элементы дрейфа» в позиции США относительно договоренностей в Анкоридже. При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом почти год назад.

    Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы прошлогодним договоренностям с США.

    До этого министр заявил о постепенном исчезновении конструктивного духа этих переговоров.

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    23 июня 2026, 02:09 • Новости дня
    МОК лишил медали легкоатлетку Гулиеву

    Tекст: Антон Антонов

    Исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение о перераспределении медалей в беге на 800 метров на Играх 2012 года в Лондоне после дисквалификации Екатерины Гулиевой, которая с 2021 года представляет Турцию, сообщает МОК.

    На тех соревнованиях российская бегунья финишировала третьей, а серебро получила уже позже, после дисквалификации изначально победившей россиянки Марии Савиновой. Победительницей забега тогда стала легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня, передает РИА «Новости».

    В марте 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Гулиеву на четыре года на основании данных базы московской антидопинговой лаборатории LIMS. Ее апелляция была отклонена в мае 2025 года.

    После нового решения МОК медали финального забега перераспределены так: кенийка Памела Джелимо получит серебряную награду, американка Алисия Монтано станет бронзовым призером. Гулиевой сейчас 35 лет, с 2021 года она выступает за сборную Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской бегуньи Екатерины Поистоговой на лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 800 метров.

    CAS лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 метров.

    CAS оставил в силе перераспределение медалей командных соревнований Олимпиады 2022 года по фигурному катанию после дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой.

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    23 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    Рябков: Перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с США по стратегической стабильности и напомнил о неизменности российской позиции по урегулированию на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в обозримом будущем не видит перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

    «Я не вижу изменений в нынешней ситуации, которые могли бы нас настраивать на волну выхода к конкретике подобных обменов мнениями в обозримой перспективе», – сказал он журналистам на полях XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» в Москве.

    По его словам, обстановка в мире и линия ближайших союзников США, в том числе ядерных держав Британии и Франции, носят глубоко деструктивный характер и представляют опасность для европейской и международной безопасности.

    Он подчеркнул, что Москва раз за разом напоминает об императиве подключения этих стран к любым гипотетически возможным в будущем обсуждениям стратегической стабильности, однако готовности к этому нет, и, как отметил дипломат, в каждом аспекте возникает новая проблема.

    Говоря об урегулировании на Украине, Рябков отметил, что подход России не меняется и Москва по-прежнему опирается на понимания, достигнутые без малого год назад на саммите России и США на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он указал, что позиция строится на принципах, сформированных в ходе этих договоренностей. Вместе с тем замглавы МИД подчеркнул, что внешняя ситуация для России меняется: бесконечные попытки выдвигать ультиматумы, требовать уступок и шагов, не соответствующих российской линии, формируют деструктивный фон и мешают дальнейшим договоренностям, однако сам подход Москвы остается прежним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве РФ в КНР заявил, что диалог по стратегической стабильности невозможен без коренного изменения политики Вашингтона.

    МИД России тогда исключил возможность уступок в диалоге по стратегической стабильности с США из-за отсутствия необходимых изменений в двусторонних отношениях.

    Ранее Россия отметала возможность даже «пристрелочного диалога» с США по контролю над вооружениями из-за деструктивного курса Вашингтона.

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    23 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о неприемлемости западных неоколониальных правил для России

    Путин: Россию не устраивают скрывающие неоколониальные амбиции правила Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают навязываемые Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, неуважение чужого суверенитета, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин направил приветствие участникам 12-го международного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС. Послание главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.

    «Как известно, страны Запада ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было не трудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие «правила» категорически не устраивают», – говорится в приветствии Путина.

    Президент подчеркнул, что Россия выступает за подлинно демократические основы миропорядка и взаимное уважение.

    «Мы выступаем за иные по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор ими путей своего развития», – подчеркнул президент.

    Ранее МИД заявил об отказе России принимать неоколониальную политику Запада.

    Владимир Путин сравнил навязываемые западными странами правила с классическим колониализмом.

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    23 июня 2026, 11:17 • Новости дня
    Ушаков заявил о стремлении ЕС на G7 «перебить Анкоридж» и продолжить войну

    Ушаков: ЕС на G7 изо всех сил пытался перебить Анкоридж и продолжить войну

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства в ходе саммита «Группы семи» попытались попытались перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже, ради продолжения боевых действий и сохранения собственной гегемонии на мировой арене, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, на саммите «Группы семи» европейские лидеры приложили все усилия для продолжения противостояния до последнего украинца. Подобная политика направлена на удержание ускользающего доминирования в мире, передает ТАСС.

    «На какое-то время европейцам пришлось – причем весьма охотно – взять на себя инициативу в «походе» за стратегическим поражением России», – отметил Ушаков в ходе форума «Примаковские чтения». Он напомнил, что такая позиция сформировалась после победы Дональда Трампа на выборах в США.

    Политик добавил, что коллективный Запад пытается подменить утвердившееся после Второй мировой войны мироустройство своими произвольными правилами. Это делается исключительно для сохранения контроля над глобальной экономикой, технологиями, международной торговлей и природными ресурсами.

    Помощник президента России Юрий Ушаков указал на неспособность одной из сторон выполнить договоренности в Анкоридже.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков констатировал утрату импульса этих переговоров из-за деструктивной позиции европейцев.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил готовность стран Европы поддерживать конфликт до последнего украинца.

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    23 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Шойгу заявил о разрастании сети военных биолабораторий США в мире

    Шойгу заявил о работе 120 военных биолабораторий США в десятках стран

    Tекст: Вера Басилая

    Государствам БРИКС необходимо усилить координацию по вопросам биологической безопасности из-за появления американских военно-биологических лабораторий по всему миру, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Сергей Шойгу на встрече в Нью-Дели призвал участников БРИКС обратить пристальное внимание на возникающие угрозы, передает ТАСС. Он указал на активное расширение военной инфраструктуры Вашингтона в этой сфере.

    «Особого внимания стран БРИКС по-прежнему требует биологическая безопасность. По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий. Они расположены в десятках стран мира», – сказал Шойгу.

    По словам секретаря Совбеза, сейчас насчитывается около 120 подобных объектов, причем 40 из них находятся на Украине. Там специалисты изучают опасные патогены и проводят рискованные эксперименты с вирусами, подчеркнул он.

    Кроме того, Шойгу призвал развивать комплексную систему раннего предупреждения инфекций и центр БРИКС по разработке вакцин. Крайнюю важность коллективных усилий в здравоохранении подтверждает вспышка лихорадки Эбола в Центральной Африке.

    Офис главы национальной разведки США подтвердил многолетнее тайное финансирование правительством более 120 биологических лабораторий за рубежом.

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о сборе американскими военными материалов для создания агрессивных вирусных штаммов.

    Министерство обороны России заявило о намеренном сокрытии Вашингтоном информации об опасных экспериментах с патогенами.

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    24 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США выкупить европейские «Северные потоки»

    Лавров: США хотят выкупить европейские «Северные потоки» для перепродажи газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти намерены приобрести европейскую инфраструктуру «Северных потоков», сообщил глава МИД Сергей Ларов.

    По его словам, главная цель Вашингтона заключается в последующей перепродаже российского голубого топлива, передает РИА «Новости».

    «Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть – выкупить европейскую часть «Северных потоков», восстановить и взять под свой контроль», – заявил министр на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Лавров пояснил, что по этим магистралям невозможно транспортировать ничего, кроме российского газа. По его словам, Россия продолжит закачивать топливо, а США займутся его реализацией с хорошей наценкой.

    Ранее Лавров рассказал о планах Вашингтона выкупить поврежденные трубопроводы за бесценок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление США контролировать международную энергетическую инфраструктуру.

    В прошлом году западные СМИ сообщали об обсуждении покупки американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток».

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    24 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Лавров усомнился в якобы «разрешении» Трампа бить вглубь России

    Лавров усомнился в якобы разрешении Трампа бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал выдачей желаемого за действительное информацию об одобрении президентом США Дональдом Трампом атак на российскую территорию.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение в достоверности публикаций о договоренностях между американским лидером и Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Речь идет о слухах касательно согласия США на удары вглубь страны.

    «Вчера «Киевская правда», есть такой орган СМИ, заявила, что после встречи в Эвиане с Зеленским президент Трамп дал добро на ужесточение военных действий против российской территории, включая удары вглубь. Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность, это скорее выдавать желаемое за действительность», – подчеркнул дипломат на форуме «Примаковские чтения».

    Кроме того, глава МИД подтвердил обсуждение возможного визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам министра, российская сторона готова принять посланников по их просьбе и внимательно выслушать.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных дат визита американских посланников в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о приезде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию в обозримом будущем.

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