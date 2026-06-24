ЦБ описал портрет типичной жертвы кибермошенников

ЦБ назвал постоянно спешащих деловых людей главными жертвами кибермошенников

Tекст: Дарья Григоренко

Уваров раскрыл характеристики наиболее уязвимых для аферистов россиян. Выступая на полях проходящего в Петербурге юридического форума, он представил главные профили потерпевших, передает РИА «Новости».

«Если говорить о профилях пострадавших от мошенников, то их основные характеристики приведены на слайде. Топ 3 – это деловые люди, которые живут в спешке, самоуверенная молодежь и изолированные пожилые люди», – сказал Уваров.

Представитель регулятора пояснил, что постоянно занятые граждане не успевают критически оценить ситуацию. На эту категорию в возрасте от 25 до 54 лет с высоким доходом приходится 39% всех случаев обмана. Молодое поколение часто недооценивает риски, составляя 22% потерпевших.

Одинокие люди преклонного возраста легко доверяют телефонным звонкам и действуют по указке преступников, их доля достигает 17%. Кроме того, в группу риска входят граждане с нестабильным доходом в кредитной ловушке и случайные жертвы вредоносных программ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел составило психотип типичной жертвы дистанционных хищений из числа социально активных граждан с постоянной работой.

Специалисты «Лаборатории Касперского» отнесли к наиболее уязвимым для телефонных аферистов категориям населения пенсионеров и несовершеннолетних.

Банк России по итогам социологического опроса представил портрет пострадавшего от действий киберпреступников человека.