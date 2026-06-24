Грузия решила продолжить бойкот ПАСЕ

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По его словам, «ПАСЕ, которая 24 июня рассматривает вопрос Грузии, продолжает основываться на резолюции января прошлого года, после которой Грузия остановила свое участие».

В январе прошлого года Грузия заморозила членство в ПАСЕ из-за требования провести новые выборы в парламент.

По словам Николоза Самхарадзе, в ПАСЕ «не проявляют никакого желания сотрудничать с властями Грузии».

Он отметил, что докладчики ПАСЕ посещают Грузию «только чтобы написать, что были здесь, и не учитывают происходящих процессов».

По его словам, таким образом все призывы к Грузии вернуться к работе в ПАСЕ являются формальностями.

«Потерян смысл возвращаться в ПАСЕ», – заявил председатель профильного комитета парламента Грузии.

«Грузия не вернется в ПАСЕ, пока мандат ее делегации не будет признан безусловно и полностью», – сказал он.