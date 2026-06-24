  • Новость часаЛавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
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    24 июня 2026, 13:30 • Новости дня

    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО

    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обновленные стратегические ракетоносцы получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника, сообщили СМИ.

    Американское издание Military Watch Magazine высоко оценило характеристики модернизированного российского самолета. Журналисты обратили внимание на исключительные боевые возможности машины.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечается в статье.

    Эксперты подчеркивают, что ракетоносец способен атаковать заданные цели на огромном расстоянии. Экипаж может выполнять боевые задачи, оставаясь полностью недосягаемым для систем противовоздушной обороны вероятного противника.

    Кроме того, обозреватели указали на выдающуюся продолжительность нахождения машины в воздухе. Установка новых силовых установок НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива. Подобная инновация сделала обновленный самолет одной из самых дальнобойных стратегических моделей в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты назвали ракетоносец Ту-160М неуязвимым для украинской противовоздушной обороны.

    Западные аналитики сравнили этот стратегический бомбардировщик с молотом против Североатлантического альянса.

    Президент России Владимир Путин после личного полета отметил высокую надежность новой машины.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    @ TAMAS VASVARI/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Александр Грушко иронично отреагировал на название маневров НАТО «Отважный кабан», проходящих у Сувалкского коридора у Калининграда.

    Дипломат прокомментировал маневры Литвы, Польши и Франции на полях форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

    «Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даешься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», – сказал Грушко.

    Учения Dzielny Dzik – 26 («Отважный кабан – 26») стартовали 16 июня на полигоне Ожиш в Польше, примерно в 70 км от границы с Калининградской областью. В сценарии маневров заявлена «оборона Сувалкского перешейка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 26» на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Международные маневры «Отважный кабан 2026» с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора.

    Вблизи российской границы в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26» стартовали интенсивные перемещения войск и военной техники польской армии.

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    24 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, Москва будет привержена пониманиям, достигнутым по Украине, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Глава МИД Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» подчеркнул неприятие полумер по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».

    «Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», – сказал Лавров.

    Дипломат напомнил, что в августе прошлого года лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли ряда пониманий на Аляске. Москва по-прежнему придерживается этих политических путей выхода из сложившейся ситуации.

    Также руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что мяч в решении проблемы находится не на российской стороне. По его словам, оппоненты все чаще пытаются перебросить его из офсайда, однако такой подход не сработает.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не хочет даже думать об использовании саммита на Аляске для довооружения Киева.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в применении переговорного процесса для прикрытия геополитической экспансии.

    При этом Москва ожидает реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения украинского кризиса.

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    24 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    МИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
    МИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
    @ Weston Hancock/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией стал для американцев «стрельбой себе в ногу», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, это направление остается без сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации Дональда Трампа, пишут «Известия».

    «Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу», – подчеркнул дипломат. Он пояснил, что США ухудшили условия работы своих авиаперевозчиков по сравнению с компаниями других стран. Те, кто пользуется правом пролета над российской территорией, могут выстраивать оптимальные маршруты.

    Замглавы МИД подчеркнул, что отсутствие прямых рейсов осложняет контакты между людьми и деловые связи. Москва продолжает выступать за возобновление авиасообщения, считая, что для решения регуляторных аспектов необходима лишь политическая воля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Министерство иностранных дел России направило американским властям предложения по возобновлению прямого авиасообщения.

    Официальная реакция от Вашингтона на данную инициативу так и не поступила.

    Соединенные Штаты категорически отказываются обсуждать возможность возвращения прямых рейсов между странами.

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    24 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

    Гатилов: Россия следит за шагами Запада в сфере ядерных вооружений

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия внимательно следит за ядерной политикой стран НАТО и ЕС в свете подготовки Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в интервью РИА «Новости» отметил, что политика европейских государств в ядерной области отражает общий курс на наращивание военной активности на континенте. В качестве примеров Гатилов указал подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши, а также заявленную Финляндией готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По его словам, эти шаги формируют опасную тенденцию милитаризации Европы.

    «Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками «конфликту высокой интенсивности» с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовила меры реагирования на планы Франции и других стран НАТО по расширению стратегического сдерживания в Европе.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о стремлении ряда стран Евросоюза к обретению ядерного статуса, включая проработку Финляндией транзита ядерного оружия и намеки Польши на движение к его обладанию.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации предупредил о решимости Москвы реагировать на милитаризацию европейских государств и учения НАТО у российских границ.

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    23 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте получил свой пост отчасти из-за уникальной способности выстраивать диалог с президентом США Дональдом Трампом и эффективно сглаживать острые углы, сообщает газета The New York Times.

    Способность политика снижать градус напряжения вокруг военного блока стала одним из решающих факторов при его назначении, передает ТАСС. Подобные навыки понадобились ему в январе, когда американский лидер заговорил о планах получить контроль над Гренландией.

    Во время встречи в Давосе Трамп не исключал применения силы против Дании. «Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью», – отвечал ему Рютте.

    Впоследствии генсек НАТО грамотно представил уже существовавшие планы учений альянса на острове как совершенно новую арктическую миссию. В итоге Трамп отказался от своих угроз в отношении Гренландии, хотя его кулуарные переговоры все же вызвали недоверие у датской стороны.

    Ранее Марк Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. В марте прошлого года генсек НАТО отказался поддерживать планы американского лидера по присоединению Гренландии. После победы Дональда Трампа на выборах Рютте выразил готовность к совместному укреплению НАТО.

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    23 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Лавров прокомментировал рост военных расходов НАТО русской пословицей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия воспринимает увеличение военных бюджетов стран Североатлантического альянса и Евросоюза как стимул опираться исключительно на собственные силы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии обратил внимание на нежелание европейского руководства останавливать наращивание оборонных бюджетов, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало во время посольского круглого стола, посвященного ситуации вокруг украинского кризиса. «Мы это воспринимаем как очередное подтверждение необходимости следовать известной нашей истине: на Бога надейся, а сам не плошай», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, Брюссель совершенно не планирует нажимать на тормоз в вопросах финансирования вооруженных сил. Подобная политика западных государств лишь убеждает Москву в правильности выбранного курса на самостоятельное обеспечение национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России предупредил о рисках прямого вооруженного столкновения с НАТО.

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    23 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    Рябков: Перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с США по стратегической стабильности и напомнил о неизменности российской позиции по урегулированию на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в обозримом будущем не видит перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

    «Я не вижу изменений в нынешней ситуации, которые могли бы нас настраивать на волну выхода к конкретике подобных обменов мнениями в обозримой перспективе», – сказал он журналистам на полях XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» в Москве.

    По его словам, обстановка в мире и линия ближайших союзников США, в том числе ядерных держав Британии и Франции, носят глубоко деструктивный характер и представляют опасность для европейской и международной безопасности.

    Он подчеркнул, что Москва раз за разом напоминает об императиве подключения этих стран к любым гипотетически возможным в будущем обсуждениям стратегической стабильности, однако готовности к этому нет, и, как отметил дипломат, в каждом аспекте возникает новая проблема.

    Говоря об урегулировании на Украине, Рябков отметил, что подход России не меняется и Москва по-прежнему опирается на понимания, достигнутые без малого год назад на саммите России и США на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он указал, что позиция строится на принципах, сформированных в ходе этих договоренностей. Вместе с тем замглавы МИД подчеркнул, что внешняя ситуация для России меняется: бесконечные попытки выдвигать ультиматумы, требовать уступок и шагов, не соответствующих российской линии, формируют деструктивный фон и мешают дальнейшим договоренностям, однако сам подход Москвы остается прежним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве РФ в КНР заявил, что диалог по стратегической стабильности невозможен без коренного изменения политики Вашингтона.

    МИД России тогда исключил возможность уступок в диалоге по стратегической стабильности с США из-за отсутствия необходимых изменений в двусторонних отношениях.

    Ранее Россия отметала возможность даже «пристрелочного диалога» с США по контролю над вооружениями из-за деструктивного курса Вашингтона.

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    23 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин раскрыл цель заявлений Запада о «российской угрозе»

    Путин: Запад использует «российскую угрозу» для оправдания милитаризации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад использует ложные заявления о выдуманной российской угрозе для оправдания масштабной милитаризации, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    «Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – сказал глава государства во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений России, передает РИА «Новости».

    В конце мая российский лидер назвал бредом слова представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Позже глава государства с юмором отверг обвинения в подготовке военного конфликта с западными странами.

    В середине июня президент обратил внимание на враждебные действия Североатлантического альянса против России.

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    24 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Писториус призвал сделать НАТО более европейским

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо усиление европейской составляющей НАТО, чтобы сохранить стратегический союз Европы с США, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

     «Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом», – заявил он на Дне промышленности в Берлине.

    Во время выступления Писториус призвал страны Евросоюза «сосредоточиться на себе» и добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что цифровой суверенитет является лишь одним из направлений и отметил, что, по его словам, невозможно найти кредитную карту, не привязанную к американской системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в НАТО.

    Писториус заявил о предсказуемости решения США вывести пять тысяч военнослужащих из Германии и о сохранении тесного военного сотрудничества Берлина и Вашингтона.

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров увеличить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

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    24 июня 2026, 09:07 • Новости дня
    В МИД предупредили о контрмерах на размещение ядерного оружия у границ России

    Гатилов: Россия примет контрмеры при размещении ядерного оружия вблизи границ

    Tекст: Вера Басилая

    Размещение ядерного оружия вблизи границ России и Белоруссии спровоцирует немедленные компенсационные контрмеры, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    По словам Гатилова, вероятная переброска западных вооружений к рубежам России и Белоруссии расценивается Москвой как прямая угроза, передает РИА «Новости».

    «Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер», – предостерег Гатилов.

    Дипломат добавил, что Россия будет вынуждена учитывать этот фактор в собственном военном планировании. По его мнению, подобные шаги со стороны Запада едва ли способны повысить уровень безопасности соседних государств.

    Гатилов сообщил о внимательном наблюдении за ядерной политикой стран НАТО и ЕС. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу высоко оценил эффект от размещения нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.

    Гатилов заявлял, что Москва заранее подготовила адекватные шаги для обеспечения безопасности государства.

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    24 июня 2026, 12:51 • Новости дня
    Лавров призвал Запад послушать предупреждения Москвы в области безопасности

    Лавров: Нельзя игнорировать предупреждения России в области ее безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Противникам России необходимо понять, что нельзя игнорировать предупреждения Москвы в сфере ее национальной безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что западные государства должны осознать недопустимость игнорирования предупреждений Москвы и отказаться от планов любого расширения в зоне жизненных интересов России, передает РИА «Новости».

    «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», – сказал Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западным странам следует как можно скорее отказаться от планов военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия геополитической экспансии.

    До этого глава МИД России предупредил о рисках прямого вооруженного столкновения с НАТО.

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    24 июня 2026, 10:25 • Новости дня
    Песков не стал отвечать, поздравит ли Путин Трампа с Днем независимости США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять намерения российского лидера Владимира Путина направлять послание американскому коллеге Дональду Трампу по случаю национального праздника Соединенных Штатов.

    Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков призвал представителей прессы переключить внимание на внутренние события.

    «Мы ответим... послушайте, у нас такая повестка дня, а вы живете повесткой США», – сказал пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

    В текущем году Соединенные Штаты отмечают 250-летие независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США по телефону.

    Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил планы главы государства поздравить американского коллегу с 80-летним юбилеем.

    Накануне этого представитель Кремля сообщил об отсутствии на повестке дня телефонного разговора между лидерами двух стран.

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    24 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на невозможность украинских ударов без поддержки США и Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные не смогли бы наносить удары по российской территории без прямого содействия со стороны Соединенных Штатов и Британии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

    Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» обратил внимание на позицию западных стран в текущем конфликте, передает ТАСС.

    «Господин Кир Стармер вообще говорил, что переговоры не нужны», – отметил глава МИД России. По его словам, западные государства не просто рассуждали, а предпринимали конкретные шаги для эскалации ситуации.

    Лавров подчеркнул, что иностранные союзники делали все возможное для наращивания террористической активности Киева. Министр добавил, что без прямой американской помощи в наведении и получении данных для целеуказания осуществлять подобные удары по России было бы невозможно.

    Британские военные специалисты оказывают поддержку ВСУ при атаках вглубь территории нашей страны.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал Украину полностью беспомощной без помощи Лондона.

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