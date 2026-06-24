MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

Американское издание Military Watch Magazine высоко оценило характеристики модернизированного российского самолета. Журналисты обратили внимание на исключительные боевые возможности машины.

«Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечается в статье.

Эксперты подчеркивают, что ракетоносец способен атаковать заданные цели на огромном расстоянии. Экипаж может выполнять боевые задачи, оставаясь полностью недосягаемым для систем противовоздушной обороны вероятного противника.

Кроме того, обозреватели указали на выдающуюся продолжительность нахождения машины в воздухе. Установка новых силовых установок НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива. Подобная инновация сделала обновленный самолет одной из самых дальнобойных стратегических моделей в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты назвали ракетоносец Ту-160М неуязвимым для украинской противовоздушной обороны.

Западные аналитики сравнили этот стратегический бомбардировщик с молотом против Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин после личного полета отметил высокую надежность новой машины.