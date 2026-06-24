Автовладельцев предостерегли от таблеток для снижения расхода топлива

Автоэксперт Солдунов: Топливные таблетки опасны для автомобильного двигателя

Tекст: Татьяна Косолапова

Российские автовладельцы начали массово скупать специальное средство, которое, по словам производителя, снижает расход топлива и улучшает работу двигателя. Представлено оно в виде таблеток, которые нужно кидать прямо в бензобак машины. Спрос на эти автомобильные присадки за последнюю неделю выросли в 2,5 раза.



«Производитель этого продукта заявляет, что одна таблетка, рассчитанная на 200 литров топлива, способна повысить октановое число бензина, например, превратив АИ-92 в АИ-95, а также улучшить сгорание и стабилизировать мотор. Однако с точки зрения химии и физики эти утверждения не имеют подтверждения. Октановое число – это параметр, который определяется на этапе переработки нефти, и изменить его в бензобаке автомобиля с помощью небольшой твердой пилюли невозможно без сложных термических и химических процессов, которые в условиях обычного двигателя просто не происходят», – говорит Солдунов.

Главный вопрос, по его словам, заключается в безопасности применения данного средства. Поскольку точный состав этих таблеток не раскрывается и они не проходили независимых сертификационных испытаний, их влияние на топливную систему непредсказуемо. Современные автомобили оснащены высокоточными форсунками и насосами, чувствительными к качеству топлива. Добавление непроверенных реагентов может привести к нежелательным химическим реакциям с уже имеющимися в бензине присадками. Как показывает практика, наиболее частым последствием использования подобных средств становится выход из строя топливных форсунок, ремонт которых обходится в сумму, многократно превышающую стоимость самих таблеток.

«Что касается эффективности, то здесь мы оцениваем продукт как неработающий. Никаких объективных тестов, подтверждающих реальное снижение расхода, производитель не предоставил. Это типичный пример маркетингового продукта, который не дает измеряемого положительного эффекта. Если бы существовал настолько простой и дешевый способ значительно улучшить характеристики топлива, он был бы давно принят на вооружение и самими автопроизводителями, и крупными нефтяными компаниями, но этого не происходит», – рассуждает собеседник.

Он настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от покупки подобного рода средств. Вместо этого, считает Солдунов, стоит сосредоточиться на плановом техническом обслуживании автомобиля: своевременной замене фильтров, свечей зажигания, а также на корректном стиле вождения, что действительно влияет на расход топлива.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе заседания штаба по нефтепродуктам сообщил, что обеспечение российского рынка топливом непрерывно контролируется Министерством энергетики.