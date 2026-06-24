Названы имена участников VII арктической экспедиции «Ледокол знаний»

Подведены итоги финального этапа VII сезона проекта «Ледокол знаний»

Tекст: Алексей Дегтярёв

В московском музее подвели итоги финального этапа VII сезона проекта «Ледокол знаний». Путевки в Арктику выиграли 27 российских школьников и 22 представителя зарубежных государств. В августе они отправятся к Северному полюсу на борту атомного судна «50 лет Победы».

«Сегодняшние финалисты через несколько лет придут в лаборатории, конструкторские бюро и на современные производства, где обеспечивается технологический суверенитет России», – отметил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

Он добавил, что конкурс помогает подросткам раскрывать интеллектуальный потенциал и выстраивать успешную карьеру.

Российский этап отбора собрал более 73 тыс. заявок, а конкуренция превысила три тысячи человек на место. Иностранцы прислали почти 5 тыс. анкет. Заключительные испытания прошли в формате научных спаррингов, где междисциплинарные команды защищали позиции по сложным технологическим темам.

Капитан ледокола «Ямал» Марина Старовойтова подчеркнула важность командной работы в суровых северных условиях. По ее мнению, победители вернутся из уникального путешествия с твердым пониманием необходимости объединять усилия для совершения по-настоящему великих открытий.