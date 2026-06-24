Российская бегунья побила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание

Россиянка Чекалина пробежала рекордные 643 км в ультрамарафоне на выбывание

Tекст: Мария Иванова

Уникальный результат на соревнованиях Biotropika Ultra Trail в Ленинградской области показала Вера Чекалина, передает ТАСС.

Девушка осилила 96 кругов в гонке на выбывание Backyard Ultra, заработав 300 тыс. рублей и кедровую фитобочку.

Предыдущее достижение среди женщин принадлежало Саре Перри из Британии, которая в прошлом году пробежала 95 кругов. Правила формата Backyard обязывают участников преодолевать дистанцию в 6,7 километра менее чем за один час. При этом на трассе всегда должны находиться минимум два человека.

Сейчас борьбу за победу в турнире продолжают восемь мужчин. Если кто-то из них превзойдет абсолютный мировой рекорд австралийца Фила Гора в 119 кругов, то получит ключи от квартиры в Петербурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года бегун Дмитрий Неделин установил национальный рекорд на марафоне в Дюссельдорфе.

В мае прошлого года Иван Заборский выиграл престижный ультрамарафон «Шесть дней Франции». Позже Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признавать достижение этого легкоатлета из-за российского флага.