ФСБ и МВД ликвидировали сеть площадок по «пробиву»

ФСБ и МВД остановили деятельность пяти ресурсов, специализировавшихся на незаконном «пробиве» и продаже личных сведений граждан, пояснил Филиппов, передает РИА «Новости».
«Пересечена деятельность пяти таких вот площадок, которые продавали персональные данные наподобие «Глаза бога»... Был такой информационный ресурс «Соларис», который содержал персональные данные 112 млн граждан», – заявил Филиппов.
Операция проводилась при участии управления по борьбе с противоправным использованием информационных технологий, Бюро специальных технических мероприятий МВД и сотрудников ФСБ. По словам замначальника департамента, еще одна из ликвидированных баз предлагала пользователям информацию о 14 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте сотрудники полиции пресекли работу крупной хакерской платформы по продаже краденых баз персональных данных.