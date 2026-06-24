Азиатские львы растерзали и съели двух человек за три дня в Индии

Трагедия произошла в районе Шетруджи, передает The Times of India. Жертвами хищников стали жители окрестных деревень, оказавшиеся ночью вблизи леса.
«За минувшие трое суток департамент лесного хозяйства штата Гуджарат отловил шесть львов в районе Шетруджи после двух случаев нападения, в результате которых львы убили и съели людей», – пишет издание.
Представитель ведомства подчеркнул, что передвигаться в темное время суток по территориям обитания хищников крайне опасно. Единственным естественным ареалом этих животных является расположенный в Гуджарате национальный парк Гирский лес, передает РИА «Новости».
К середине XX века азиатские львы были почти полностью истреблены, поэтому в 1965 году правительство Индии создало заповедник. Сегодня популяция восстанавливается: животные покинули пределы парка и живут на территории около 16 тыс. кв. километров в нескольких округах штата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года жители Индии столкнулись с небывалой активностью азиатских львов.
Летом 2025 года хищник напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова.
Месяцем позже турецкие охотники застрелили сбежавшего из зоопарка Антальи льва.