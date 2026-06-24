  • Новость часаЛавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
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    24 июня 2026, 12:51 • Новости дня

    Лавров призвал Запад послушать предупреждения Москвы в области безопасности

    Лавров: Нельзя игнорировать предупреждения России в области ее безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Противникам России необходимо понять, что нельзя игнорировать предупреждения Москвы в сфере ее национальной безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что западные государства должны осознать недопустимость игнорирования предупреждений Москвы и отказаться от планов любого расширения в зоне жизненных интересов России, передает РИА «Новости».

    «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», – сказал Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западным странам следует как можно скорее отказаться от планов военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия геополитической экспансии.

    До этого глава МИД России предупредил о рисках прямого вооруженного столкновения с НАТО.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    22 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    МИД заявил о подготовке НАТО и ЕС к нападению на Россию «на рубеже 2030 года»
    МИД заявил о подготовке НАТО и ЕС к нападению на Россию «на рубеже 2030 года»
    @ Vincent Jannink/ANP/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия наблюдает военные приготовления НАТО и ЕС, всё более напоминающие немецкий план «Барбаросса», заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко указал на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС. Между ними с военной точки зрения разница уже небольшая с точки зрения агрессивных устремлений против России.

    Их главная задача добиться стратегического поражения России, напомнил он.

    «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – заявил дипломат «Известиям».

    Замглавы МИД добавил, что неонацизм поднимает голову и внешнеполитическое ведомство привлекает внимание ко всем фактам проявления неонацизма на международных площадках.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году. Посол Нечаев заявил о подготовке ФРГ к конфликту с Россией. В мае в Лондоне отработали сценарий конфликта НАТО и России в 2030 году.

    При этом Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков.


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    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

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    23 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    @ TAMAS VASVARI/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Александр Грушко иронично отреагировал на название маневров НАТО «Отважный кабан», проходящих у Сувалкского коридора у Калининграда.

    Дипломат прокомментировал маневры Литвы, Польши и Франции на полях форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

    «Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даешься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», – сказал Грушко.

    Учения Dzielny Dzik – 26 («Отважный кабан – 26») стартовали 16 июня на полигоне Ожиш в Польше, примерно в 70 км от границы с Калининградской областью. В сценарии маневров заявлена «оборона Сувалкского перешейка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 26» на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Международные маневры «Отважный кабан 2026» с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора.

    Вблизи российской границы в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26» стартовали интенсивные перемещения войск и военной техники польской армии.

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    23 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского фюрером

    Лавров: Запад назначил Зеленского на роль фюрера

    Лавров назвал Зеленского фюрером
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад назначил Владимира Зеленского на роль «фюрера», и этот образ «оказался заразным».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола по ситуации вокруг Украины подверг жесткой критике действия западных стран и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также указал, что европейские столицы сплачивают континент на основе русофобии. Он подчеркнул, что западные государства вручили неонацистские знамена украинскому лидеру, сделав его главным орудием в противостоянии с Москвой.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Лавров сообщил о создании Западом общеевропейской группы для физического нападения на Москву во главе с Владимиром Зеленским.

    В мае Сергей Лавров назвал украинского лидера современным фюрером нового европейского движения в поддержку нацизма.

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    24 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

    Гатилов: Россия следит за шагами Запада в сфере ядерных вооружений

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия внимательно следит за ядерной политикой стран НАТО и ЕС в свете подготовки Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в интервью РИА «Новости» отметил, что политика европейских государств в ядерной области отражает общий курс на наращивание военной активности на континенте. В качестве примеров Гатилов указал подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши, а также заявленную Финляндией готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По его словам, эти шаги формируют опасную тенденцию милитаризации Европы.

    «Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками «конфликту высокой интенсивности» с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовила меры реагирования на планы Франции и других стран НАТО по расширению стратегического сдерживания в Европе.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о стремлении ряда стран Евросоюза к обретению ядерного статуса, включая проработку Финляндией транзита ядерного оружия и намеки Польши на движение к его обладанию.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации предупредил о решимости Москвы реагировать на милитаризацию европейских государств и учения НАТО у российских границ.

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    23 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте получил свой пост отчасти из-за уникальной способности выстраивать диалог с президентом США Дональдом Трампом и эффективно сглаживать острые углы, сообщает газета The New York Times.

    Способность политика снижать градус напряжения вокруг военного блока стала одним из решающих факторов при его назначении, передает ТАСС. Подобные навыки понадобились ему в январе, когда американский лидер заговорил о планах получить контроль над Гренландией.

    Во время встречи в Давосе Трамп не исключал применения силы против Дании. «Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью», – отвечал ему Рютте.

    Впоследствии генсек НАТО грамотно представил уже существовавшие планы учений альянса на острове как совершенно новую арктическую миссию. В итоге Трамп отказался от своих угроз в отношении Гренландии, хотя его кулуарные переговоры все же вызвали недоверие у датской стороны.

    Ранее Марк Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. В марте прошлого года генсек НАТО отказался поддерживать планы американского лидера по присоединению Гренландии. После победы Дональда Трампа на выборах Рютте выразил готовность к совместному укреплению НАТО.

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    21 июня 2026, 14:18 • Новости дня
    Турецкая партия объявила о протестах против саммита НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Народно-освободительная партия Турции проведет 5 июля масштабную акцию в Анкаре, выражая категорическое несогласие с политикой Североатлантического альянса на Ближнем Востоке.

    Турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение протестных мероприятий накануне саммита Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Мероприятие на высшем уровне пройдет в столице 7 и 8 июля. Ранее аналогичные намерения выразила политическая сила «Родина».

    «Мы встретимся 5 июля в 14.00 перед зданием первого парламента в районе Улус в Анкаре, который является символом нашей полной независимости. Призываем народ выступить против НАТО – организации преступлений и массовых убийств империалистических сил США и ЕС», – говорится в официальном заявлении.

    Представители левого движения считают предстоящую встречу прямой угрозой государственному суверенитету. Они активно выступают против ближневосточной линии западного блока и призывают сторонников собираться у исторического здания Великого национального собрания.

    Местные власти заранее ввели строгие ограничения в преддверии важного международного события. Администрация Анкары официально запретила любые массовые собрания и объявила дополнительные выходные дни для определенных категорий государственных служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штаб-квартира Североатлантического альянса официально объявила о проведении июльского саммита в Анкаре.

    Министры обороны стран НАТО встретились 18 июня в Брюсселе для подготовки к этому мероприятию.

    Представители турецкой партии «Родина» ранее неоднократно выступали за выход страны из состава военного блока.

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    23 июня 2026, 13:33 • Новости дня
    Президент Чехии обратился в суд из-за отстранения от саммита НАТО

    Bloomberg: Президент Чехии оспорит в суде исключение из делегации на саммит НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Чешский лидер Петр Павел подал иск в Конституционный суд после решения правительства не включать его в состав национальной делегации на предстоящем заседании альянса.

    Президент Чехии Петр Павел обратился в высшую судебную инстанцию страны из-за решения правительства исключить его из состава делегации, которая будет представлять государство на саммите НАТО в Турции в следующем месяце, сообщает Bloomberg.

    Глава государства подчеркнул, что ранее президент возглавлял национальную делегацию на 20 саммитах с участием страны в качестве члена альянса. «Если эта практика должна измениться по какой-либо причине, это должно снова произойти путем переговоров и соглашений, а не односторонним решением правительства», – заявил Павел во вторник.

    Политик отметил, что с уважением отнесется к любому вердикту Конституционного суда по данному вопросу. Руководство Чехии уже несколько месяцев ведет споры о том, кто именно поедет на встречу, на фоне того, что правительство пока не выполняет целевые показатели альянса по расходам на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал факт снижения оборонных расходов страны ниже целевого показателя НАТО.

    Месяцем ранее чешский лидер Петр Павел предложил альянсу сбивать российские самолеты. Глава государства также потребовал жесткого ответа на инциденты с беспилотниками.

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    23 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Лавров прокомментировал рост военных расходов НАТО русской пословицей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия воспринимает увеличение военных бюджетов стран Североатлантического альянса и Евросоюза как стимул опираться исключительно на собственные силы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии обратил внимание на нежелание европейского руководства останавливать наращивание оборонных бюджетов, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало во время посольского круглого стола, посвященного ситуации вокруг украинского кризиса. «Мы это воспринимаем как очередное подтверждение необходимости следовать известной нашей истине: на Бога надейся, а сам не плошай», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, Брюссель совершенно не планирует нажимать на тормоз в вопросах финансирования вооруженных сил. Подобная политика западных государств лишь убеждает Москву в правильности выбранного курса на самостоятельное обеспечение национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России предупредил о рисках прямого вооруженного столкновения с НАТО.

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    23 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин раскрыл цель заявлений Запада о «российской угрозе»

    Путин: Запад использует «российскую угрозу» для оправдания милитаризации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад использует ложные заявления о выдуманной российской угрозе для оправдания масштабной милитаризации, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    «Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – сказал глава государства во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений России, передает РИА «Новости».

    В конце мая российский лидер назвал бредом слова представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Позже глава государства с юмором отверг обвинения в подготовке военного конфликта с западными странами.

    В середине июня президент обратил внимание на враждебные действия Североатлантического альянса против России.

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    23 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    МИД заявил о растущем риске конфликта России и НАТО

    Грушко: Риск военного столкновения России и НАТО возрастает

    Tекст: Вера Басилая

    Риск военного столкновения России и НАТО возрастает, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Грушко заявил, что опасность прямого конфликта с НАТО увеличивается, передает РИА «Новости».

    «Возрастает риск военного столкновения», – подчеркнул дипломат в кулуарах 12-го Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

    В мае текущего года заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил о возрастающей опасности лобовой сшибки с Североатлантическим альянсом.

    Летом прошлого года Александр Грушко сообщил об активной подготовке НАТО и Евросоюза к военному противостоянию с Россией.

    На фоне этих угроз дипломат призвал готовиться к худшему варианту развития событий.

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    24 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Писториус призвал сделать НАТО более европейским

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо усиление европейской составляющей НАТО, чтобы сохранить стратегический союз Европы с США, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

     «Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом», – заявил он на Дне промышленности в Берлине.

    Во время выступления Писториус призвал страны Евросоюза «сосредоточиться на себе» и добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что цифровой суверенитет является лишь одним из направлений и отметил, что, по его словам, невозможно найти кредитную карту, не привязанную к американской системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в НАТО.

    Писториус заявил о предсказуемости решения США вывести пять тысяч военнослужащих из Германии и о сохранении тесного военного сотрудничества Берлина и Вашингтона.

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров увеличить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

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    24 июня 2026, 09:07 • Новости дня
    В МИД предупредили о контрмерах на размещение ядерного оружия у границ России

    Гатилов: Россия примет контрмеры при размещении ядерного оружия вблизи границ

    Tекст: Вера Басилая

    Размещение ядерного оружия вблизи границ России и Белоруссии спровоцирует немедленные компенсационные контрмеры, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    По словам Гатилова, вероятная переброска западных вооружений к рубежам России и Белоруссии расценивается Москвой как прямая угроза, передает РИА «Новости».

    «Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер», – предостерег Гатилов.

    Дипломат добавил, что Россия будет вынуждена учитывать этот фактор в собственном военном планировании. По его мнению, подобные шаги со стороны Запада едва ли способны повысить уровень безопасности соседних государств.

    Гатилов сообщил о внимательном наблюдении за ядерной политикой стран НАТО и ЕС. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу высоко оценил эффект от размещения нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.

    Гатилов заявлял, что Москва заранее подготовила адекватные шаги для обеспечения безопасности государства.

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