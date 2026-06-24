В Анкаре перед саммитом НАТО ликвидировали террориста ИГ

Турецкий спецназ ликвидировал боевика ИГ в ходе перестрелки в Анкаре

Tекст: Мария Иванова

Боевик запрещенной в России террористической организации оказал сопротивление силовикам, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

«В ходе операции в Анкаре террорист ИГ вступил в перестрелку с бойцами полицейского спецназа. Боевик был нейтрализован», – отмечает турецкое издание.

Масштабная спецоперация прошла в рамках усиления мер безопасности перед предстоящим саммитом НАТО. Встреча представителей стран альянса запланирована на 7-8 июля в турецкой столице.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность убитого боевика и выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента. Официальные ведомства пока воздерживаются от публикации дополнительных подробностей перестрелки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Турции стартовала масштабная операция для усиления мер безопасности.

Месяцем ранее турецкая разведка вывезла из Сирии десять причастных к терактам боевиков.

В конце прошлого года правоохранительные органы задержали в Стамбуле 110 подозреваемых в связях с террористами.