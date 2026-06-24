Песков: Руководство Армении сейчас стоит на перепутье

Tекст: Вера Басилая

Руководство Армении в настоящий момент находится на перепутье, Песков отметил, что Ереван заявляет о предстоящем выборе пути развития, передает РИА «Новости».

«Мы убеждены, что этот интеграционный процесс, а именно ЕАЭС, ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении», – сказал Песков. Он подчеркнул, что Евразийский экономический союз по своим качественным характеристикам значительно превосходит другие альтернативы.

В Кремле выразили надежду, что армянский народ и руководство республики придут к аналогичным выводам после анализа ситуации. Песков добавил, что Россия является серьезным инвестором в Армении, страны связывает множество общих дел, и двусторонние отношения будут продолжать развиваться.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении продолжить работу в Евразийском экономическом союзе.

Руководители стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего референдума о выборе между Евросоюзом и евразийской интеграцией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неминуемом конфликте интересов из-за сближения Еревана с Европой.