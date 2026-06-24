Мошенники заставили подростка поджечь подстанцию в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Следствием установлено, что в июне 2026 года обвиняемый, находясь вблизи остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, совершил поджог комплектной трансформаторной подстанции на приставках», – пояснили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

По данным следствия, школьник познакомился на сайте знакомств с якобы девушкой, которая попросила прислать геолокацию. После этого с ним связался неизвестный, представившийся силовиком, и под угрозой распространения компромата заставил подростка совершить поджог.

Юноше предъявлено обвинение по статье о террористическом акте, ему избрана мера пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае омские правоохранители возбудили дело о диверсии против 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа. В апреле следователи обвинили подмосковного подростка в совершении 16 поджогов на железной дороге по заданию из мессенджера.