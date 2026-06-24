В НПО Лавочкина назвали дату запуска обсерватории «Спектр-УФ»

НПО Лавочкина: Телескоп «Спектр-УФ» отправится на орбиту осенью 2031 года

Tекст: Мария Иванова

Старт новейшей российской обсерватории «Спектр-УФ» намечен на осень 2031 года, передает РИА Новости. Информацию о сроках подтвердил начальник отдела НПО Лавочкина Александр Шаханов.

«В соответствии с графиком мы сейчас целимся на дату запуска 24 октября 2031 года», – заявил представитель предприятия в ходе конференции «Ультрафиолетовая Вселенная».

Вывод аппарата в космос обеспечит тяжелая ракета «Ангара-А5М», которая стартует с космодрома Восточный. Доставку телескопа на рабочую орбиту осуществит разгонный блок «Персей».

Создание ракеты-носителя и разгонного блока уже стартовало. Как уточнил специалист, оба изделия заказаны в рамках реализации национального проекта «Космос». Обсерватория предназначена для масштабных астрофизических исследований с высоким разрешением. Ожидается, что после завершения миссии легендарного «Хаббла», работающего более 35 лет, российский аппарат останется единственным орбитальным телескопом, исследующим космос в ультрафиолете. Головной научной организацией выступает Институт астрономии РАН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская академия наук продлила работу космической обсерватории «Спектр-РГ» до 2031 года.

Центр Хруничева в прошлом году приступил к созданию трех тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5М».

Россия весной начала реализацию масштабного национального проекта «Космос».