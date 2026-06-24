«Радиостанция Судного дня» передала шесть сообщений за день

Tекст: Дарья Григоренко

Активность зафиксировали в среду утром, говорится в Telegram-канале «УВБ-76 логи». Первые два сигнала прозвучали в девять часов 11 минут и содержали слова «Амиловкус» и «Растирание».

Затем последовала третья радиограмма: «3-е сообщение за сегодня 24.06.26 10:36 мск НЖТИ 68567 ГЕНОЛИС 3433 6565».

Четвертая передача оказалась двойной, включив в себя коды «Гидопрах» и «Предстоящий».

Следом в эфир вышли пятое и шестое послания с позывными «Придирчивый» и «Утюгонит» в сопровождении длинных числовых комбинаций.

Военная радиостанция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов. Обычно она транслирует монотонный жужжащий звук, из-за чего получила прозвище «Жужжалка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 июня «Радиостанция Судного дня» передала три сообщения за день.

В середине июня в эфире радиостанции прозвучал сигнал с кодовым словом «Карандаш».

Несколькими днями ранее загадочная станция передала сообщения «Изоляторный» и «Негоциант».