Количество жертв удара ВСУ по Горловке выросло до трех человек

«По уточненной информации, количество погибших мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВФУ возросло до трех», – цитирует Приходько РИА «Новости».
До этого в Горловке при ударе БПЛА ВСУ погибли два человека.
«По уточненной информации, количество погибших мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВФУ возросло до трех», – цитирует Приходько РИА «Новости».
До этого в Горловке при ударе БПЛА ВСУ погибли два человека.
Теперь граждане смогут оформить льготный период по ипотеке при рождении или усыновлении ребенка, причем доказывать снижение доходов больше не потребуется, сообщается на сайте «Единой России».
«Мы доработали текст законопроекта с учетом поступивших замечаний, а именно: уточнили, что рождение или усыновление детей является не «трудной жизненной ситуацией», как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами», – сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
Парламентарий добавил, что штрафы и пени, начисленные до начала каникул, будут выплачиваться в последнюю очередь. Также исключена возможность двойного начисления процентов с седьмого по 18-й месяц действия отсрочки.
Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и затронут даже те договоры, которые были заключены ранее. Продолжительность ипотечных каникул составит до полутора лет с момента рождения малыша или оформления усыновления.
Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении детей.
Делегаты из всех 89 регионов страны утвердили предвыборную программу «100 дней преобразования России» и итоговый список кандидатов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Центральным событием стало выступление председателя партии Леонида Слуцкого, который обозначил основные приоритеты предвыборной кампании. «Сегодня людям нужна не очередная красивая программа на десятилетия вперед. Жириновский много лет говорил: России нужны быстрые, жесткие и честные перемены. Сегодня, в 2026 году, это особый год для новейшей истории России, особый год для мировой истории. Мы снова находимся в точке выбора: спасти Россию или позволить России медленно слабеть. У ЛДПР есть план – «100 дней преобразования России». В эти 100 дней мы сможем реальным образом запустить решение, которое даст стране движение к развитию», – заявил он.
Программа ЛДПР предусматривает снижение налоговой нагрузки для семей с детьми, ежегодную индексацию пенсий и пособий не менее чем на 20%, а также повышение студенческих стипендий до уровня МРОТ. Кроме того, предлагается запустить программу «Народная ипотека» под 3% для молодых специалистов, бюджетников и семей.
Общефедеральную часть списка кандидатов ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий. В первую пятерку также вошли Мария Воропаева, Андрей Луговой, участник СВО Алексей Верещагин и Виктор Бут. Всего в списках партии 435 кандидатов, из которых 224 баллотируются по одномандатным округам.
В мае лидер партии Леонид Слуцкий направил обращение в ФАС по поводу скрытого уменьшения объема товаров.
В апреле президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский».
Осенью прошлого года делегаты XXXVII съезда переизбрали Слуцкого председателем политического объединения.
Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией
По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».
«Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.
Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.
Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.
Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.
В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.
Сечин предложил меры для стабилизации российского топливного рынка
Сечин направил Владимиру Путину письмо с инициативами по обеспечению бесперебойных поставок топлива. В обращении отмечается, что в условиях повреждений НПЗ для производителей бензина и дизеля «Евро-5» действуют нормативы биржевых продаж, пишет «Коммерсантъ».
«До 80% покупателей топлива на бирже – перепродавцы, которые максимизируют свои доходы», – подчеркнул руководитель компании.
По мнению главы нефтяной корпорации, контроль за внебиржевыми продажами таких участников рынка отсутствует. Он предложил временно приостановить нормативы биржевых продаж до полного восстановления мощностей заводов. Вместо этого предлагается обязать компании направлять не менее 30% добываемого сырья на внутреннюю переработку.
Кроме того, инициативы включают приоритетный доступ к бирже для конечных потребителей и реализацию всего топлива с характеристиками «Евро-3» исключительно на торговых площадках. Президент поручил вице-премьеру Александру Новаку рассмотреть эти предложения. В середине июня ведомства уже подготовили проект о снижении норматива продаж бензина до 10% в период с 1 июля по 30 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок.
Днем ранее он провел специальное совещание по ситуации с ценообразованием на горючее.
До этого участники рынка представили правительству шаги по приоритетному обеспечению потребителей нефтепродуктами.
Путин назвал реалии на земле главной основой для переговоров по Украине
«На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», – приводит слова Путина РИА «Новости».
«Но будем исходить из того, что есть», – добавил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет «двигаться уверенно по всем направлениям», обеспечивая безопасность граждан и решая экономические вопросы как в регионах, так и в масштабах всей страны. Опорой для этого послужат стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления Вооруженных сил.
В феврале 2025 года МИД России назвал стамбульский документ основой для обсуждения урегулирования конфликта.
ИМО сообщила о начале эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива
«Мы приступаем к реализации плана эвакуации более 11 тыс. моряков, которые все еще находятся в регионе. Эта крупномасштабная операция будет проводиться в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, всеми другими прибрежными государствами региона, Соединенными Штатами и морской отраслью», – приводит слова руководителя Международной морской организации пресс-служба ИМО, передает РИА «Новости».
По словам Домингеса, структура ООН уже добилась предоставления необходимых гарантий безопасности. Специалисты организации тщательно проверили маршруты и удостоверились в наличии условий для беспрепятственного прохода кораблей.
В марте Домингес сообщил о 20 тыс. застрявших в Персидском заливе моряков.
Позже он начал переговоры со странами региона о создании коридора для эвакуации гражданских судов.
В мае глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил об ожидающих прохода через Ормузский пролив грузовых кораблях из 87 стран.
В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов
НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.
Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.
«Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.
Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.
Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.
В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.
Потребители четырех городских округов и четырех районов Крыма, включая Симферополь, Алушту и Ялту, остались без электроснабжения из-за аварии, сообщило «Крымэнерго» в «Макс».
В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.
«В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Кировского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы», – сообщило госпредприятие «Крымэнерго».
Электроснабжение планируют восстановить в течение суток. Точное количество абонентов, оставшихся без света, пока не уточняется. Ранее компания информировала об аварийных отключениях в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое и ряде других районов республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за повреждений на линиях электропередачи произошло частичное обесточивание потребителей в трех энергорайонах Крыма.
В связи с масштабными авариями на объектах инфраструктуры власти ввели графики ограничения режима потребления электрической энергии.
Накануне аварийные бригады приступили к ликвидации последствий отключения света в восточной части полуострова.
Востоковед Асмолов заявил, что Южная Корея хочет получить пленных КНДР из Украины в целях пропаганды, подобные акции нужны для создания образа «беглецов от тирании», сообщает Lenta.ru.
«Любая история про то, как какой-то солдат, чиновник или кто-то еще понял, в каком «ужасе» он живет, и сбежал, имеет важное медийное значение», – пояснил востоковед. Он напомнил о случае 2016 года, когда побег 12 официанток оказался результатом обмана со стороны менеджера, связанного с южнокорейской разведкой.
Ранее МИД Республики Корея заявил о готовности принять всех северокорейских военнопленных при их желании, выступая против принудительной репатриации. Переговоры между Сеулом и Киевом по этому вопросу запланированы на 30 июня. Эксперт отметил, что интерес Южной Кореи также связан с желанием изучить опыт участия КНДР в конфликте с применением беспилотников и современной техники.
Асмолов обратил внимание на странности в истории с пленными. Известно лишь о двух северокорейцах, один из которых был захвачен без сознания, а у другого перебиты руки. Об их желании уехать на Юг сообщил только южнокорейский депутат, а публичных пресс-конференций с самими пленными не проводилось. Аналитик добавил, что подобное вмешательство Сеула ухудшит межкорейский диалог, а украинская сторона пока блокирует попытки России вернуть этих солдат по обмену.
Украинское командование приказало захватить в плен северокорейского военного.
В Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.
Bild: Работавшая с 1627 года старейшая пивоварня ФРГ подала заявление о банкротстве
Немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters, ведущая историю с 1627 года, подала заявление о банкротстве, передает РИА «Новости».
«Одна из старейших пивоварен Германии обанкротилась: Hofbrauhaus Wolters GmbH из Брауншвейга, выпускающая пиво под маркой Wolters, подала заявление о банкротстве», – отмечает газета Bild. Ключевой причиной закрытия стало резкое снижение спроса на продукцию. В 2025 году потребление пива упало на 5,8%, и негативная тенденция сохранилась в 2026 году.
Ситуацию усугубили выросшие производственные расходы. Предприятие не смогло справиться с увеличением затрат на электроэнергию и логистику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за последние двадцать лет.
В прошлом году продажи пива в стране упали ниже рекордной отметки в 8 млрд литров.
Ранее эксперты спрогнозировали массовое закрытие немецких пивоваренных предприятий на фоне резкого падения спроса.
Латвия стала главным поставщиком водки в Россию
С января по март объем поставок латвийского напитка составил 2,6 млн долларов. Всего за указанный период российские импортеры ввезли из-за рубежа водки на 3,7 млн долларов, передает РИА «Новости».
«В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут новые каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений. По этой причине им удается увеличивать поставки», – объяснил основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.
Вторую строчку рейтинга заняла Испания с показателем 537,4 тыс. долларов. Тройку лидеров замкнула Грузия, экспортировавшая алкоголь на 203,7 тыс. долларов. В пятерку также вошли Литва и Армения.
Аналитик компании «Финам» Андрей Шаров отметил, что успех Грузии и Армении связан с удобной логистикой и развитой отраслью. Высокие позиции Испании эксперт объяснил возможным размещением там международных дистрибьюторских центров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полках российских магазинов появилась произведенная в Британии, Польше и Франции водка.
В январе текущего года розничные продажи этого напитка в стране выросли до 6,08 млн декалитров.
К середине мая средние розничные цены на данный алкоголь увеличились на 14,9% в годовом выражении.
После спасения пилот истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, поделился деталями воздушного инцидента. Он описал группу взаимосвязанных иранских беспилотников, которые двигались абсолютно синхронно. Мелкие аппараты летели под крупными, напоминая щупальца медузы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Рассказ военного спровоцировал серьезные споры в американском разведывательном сообществе. До этого инцидента спецслужбы США не располагали данными о наличии у Тегерана подобных систем. Специалисты называют такую технологию «сетевым взаимодействием».
Согласно первоначальным оценкам, именно эта необычная группа дронов могла сыграть ключевую роль в уничтожении самолета. При этом официальное расследование истинных причин крушения истребителя все еще продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в апреле сбили американский истребитель F-15E.
Американские спецназовцы успешно эвакуировали выжившего члена экипажа.
Вооруженные силы США в июне уничтожили несколько иранских ударных беспилотников над Ормузским проливом.
Баканов: Невозможно самостоятельно оценить состояние батареи б/у электромобиля
Современный электромобиль, говорит Баканов, должен исправно прослужить первые пять лет. После этого необходимо проверить износ батареи – именно этот элемент является самым дорогостоящим в машине такого типа. Ее стоимость может составлять от 30% до 50% всей цены транспортного средства. Средний срок службы батареи у большинства производителей составляет около восьми лет, или 150–200 тыс. километров пробега.
«Массовая электромобилизация в России началась лишь в 2022–2023 годах, поэтому сейчас говорить о массовом выходе батарей из строя еще рано. Для авторитетных выводов нужно подождать еще от трех до пяти лет», – поясняет эксперт.
По его словам, оценить состояние ячеек и разброс напряжения без специального контрольно-измерительного оборудования автолюбителю невозможно. «Не имея опыта, обыватель ровным счетом ничего не сможет определить. Из внешних признаков насторожить может разве что резкая потеря хода или подергивания при езде. Поэтому, если берете подержанный электромобиль, то лучше доверьтесь профессионалам, которые занимаются подбором авто», – резюмировал Баканов.
Ранее сообщалось, что в Европе также вырос спрос на электромобили: в мае число их регистраций подскочило на 34%. Специалисты объясняют такие изменения рынка повышением цен на топливо.
Военнослужащие Южной группировки атаковали позиции ВСУ в юго-западной части Константиновки. Всего за сутки бойцы очистили от неприятеля 114 зданий, указало ведомство в Max.
Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в живой силе и технике. За прошедший день противник лишился до 30 человек личного состава, одного бронеавтомобиля и 13 машин. Кроме того, российские военные уничтожили два квадроцикла и три артиллерийских орудия.
Значительный урон нанесен техническому оснащению украинских формирований. В ходе боев ликвидирован 21 наземный робототехнический комплекс. Также армия России поразила 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы группировки войск «Юг» очистили от украинских формирований 128 зданий в Константиновке. Днем ранее российские военнослужащие освободили 103 постройки в этом населенном пункте.
Politico: Евросоюз создаст центры депортации мигрантов в Узбекистане и Руанде
Группа стран Евросоюза обсуждает создание так называемых возвратных хабов за пределами объединения, пишет Politico.
Инициативу по высылке нелегалов в Руанду и Узбекистан уже поддержали более половины из 27 государств блока, включая Германию, Грецию и Нидерланды.
«Наша цель – заключить первые соглашения о создании этих структур в 2026 году, чтобы они начали функционировать с 2027 года», – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Окончательный список принимающих сторон пока не утвержден, однако Брюссель ранее выделил Руанде 900 млн евро, а Узбекистану – 119 млн евро.
В кулуарах также обсуждается кандидатура Уганды, тогда как Египет и Ливия были исключены из-за рисков нелегальной перевозки людей. При этом власти Франции и Испании выступили против инициативы, усомнившись в эффективности подобных центров депортации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутаты Европарламента утвердили изменения миграционного законодательства для создания центров депортации в третьих странах.
Инициатива 19 государств Евросоюза по высылке беженцев стала неожиданностью для руководства Франции.
Представители Германии, Дании и Италии уже активно обсуждают идею размещения центров возврата вдали от европейских границ.