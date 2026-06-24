На подлете к Москве сбили два дрона

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заключил градоначальник в Max.
До этого дрон поразили на подлете к Москве в ночь на среду.
«Отражена атака одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в Max-канале в 5 утра.
До этого Собянин сообщал, что силами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ. Всего с 4 до 5 утра было сбито 59 дронов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево. С 5 утра все столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.
Девушка обучалась в инженерном предпрофессиональном классе и неоднократно становилась призером престижных олимпиад, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение департамента.
«Когда я узнала результаты, была очень удивлена и, конечно, рада. Я никогда не надеялась, что смогу добиться этого, и все же теперь это реальность. До сих пор самой не верится», – призналась выпускница.
Она добавила, что достичь успеха помогли педагоги и активная подготовка с начала 11-го класса. В будущем абитуриентка планирует связать жизнь с естественно-научной сферой, выбирая между ведущими профильными вузами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, школьник с Камчатки впервые сдал три предмета ЕГЭ на 300 баллов.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.
С начала суток на подступах к городу поразили 70 беспилотников.
До этого на подлете к Москве уничтожили восемь дронов.
Еще раньше Собянин сообщал о 59 дронах, нейтрализованных у столицы.
На Крымской набережной активисты зажгли 1418 свечей – по одной за каждый день Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости». Акция приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня.
Общероссийская минута молчания в День памяти и скорби пройдет 22 июня 2026 года в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года.
Также 22 июня президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
«Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», –написал он в Max-канале в 4 утра.
Через несколько минут Собянин сообщил об уничтожении еще семи БПЛА, после чего была отражена атака пяти дронов.
В течение часа с небольшим на подлете к городу было уничтожено 45 беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО ликвидировали почти 240 дронов ВСУ над регионами России. Аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево.
На юге Москвы потушили крупный пожар в административном здании
В ведомстве рассказали, что вечером воскресенья на юге Москвы, на улице Речников, произошло загорание кровли двухэтажного административного здания с мансардным этажом.
Пожар охватил 300 кв. м территории.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно здание покинули порядка 60 человек», – сообщили там.
Силами более 20 человек и шести единиц техники пожар удалось ликвидировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Королеве в начале июня загорелась бывшая поликлиника. В Балашихе на строительном рынке удалось справиться с крупным возгоранием. При пожаре в подмосковном хостеле пострадали четыре человека.
Участников криминальной схемы задержали по адресам их проживания, пояснила Волк, передает ТАСС.
Злоумышленники покупали дорогие автомобили иностранного производства и оформляли их на подставных лиц за денежное вознаграждение. После этого аферисты намеренно устраивали аварии для получения крупных компенсаций от страховщиков.
В некоторых случаях стоимость заявленного ремонта почти равнялась цене самой машины, а общий ущерб компаниям превысил 50 млн рублей.
Серия подозрительных столкновений с похожими повреждениями привлекла внимание правоохранителей. Во время обысков у подозреваемых изъяли телефоны, банковские карты и документы на транспорт.
В отношении фигурантов возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года столичные правоохранители выявили группу инсценировавших сотни аварий мошенников.
«Аэропорт Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Max-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково вечером субботы изменил режим работы из-за ограничений воздушного пространства. При этом в ночь на воскресенье силы ПВО ликвидировали почти 240 дронов ВСУ над регионами России.
«Я подтверждаю. Чувствует хорошо, но реабилитация нужна», – заявила она РИА «Новости».
До этого представители столичного медицинского учреждения рассказывали о госпитализации пациента. Тогда московские врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дибров оказался в столичном медицинском учреждении после предполагаемого падения.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.
До этого Собянин сообщал, что за несколько часов на подлете к Москве поразили 59 украинских БПЛА.
Всего же в ночь с воскресенья на понедельник над Россией уничтожили 301 украинский дрон.
Днем в понедельник воздух в столице прогреется от 23 до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки и грозы, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки 17 градусов.
Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в городе составит около 747 миллиметров ртутного столба.
На территории Подмосковья температурный фон будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. В ночные часы в области также прогнозируется похолодание до 17 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Гидрометцентр предупреждал москвичей о небольших дождях.
«Аэропорты: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево. Силами ПВО на подлете к Москве за час с небольшим были уничтожены более 40 дронов ВСУ.
В церемонии участвовали ветераны, бойцы СВО, представители власти и волонтеры, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Перед закладкой аллеи собравшиеся возложили цветы.
Организаторы проекта отчитались о высадке более 27 млн деревьев в седьмом сезоне. Инициатива охватила все российские регионы и 58 государств, включая шесть новых стран. Председатель профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных указал на важность исторического контекста.
«Мы видим в обществе высокий запрос на справедливость, на честную историю, на имена наших героев. В память о том уникальном поколении победителей, которое нам сохранило нашу историю, наш язык, наши традиции акция нужна как никогда, потому что мы боремся на новых фронтах все за те же вечные ценности», – подчеркнул Двойных.
Памятные деревья также посадили ветеран СВО Кирилл Моисеенко, певица Татьяна Куртункова и представители бизнеса. Седьмой сезон проекта завершится осенью масштабными высадками в арктических и дальневосточных регионах.
Напомним, памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби объединили более миллиона человек по всему миру.
В апреле российско-китайский «Сад дружбы» открыли в Пекине.
Седьмой сезон международной эколого-патриотической акции стартовал в марте на территории Севастополя и Крыма.