Убившую малолетнего сына в Москве женщину отправили на принудительное лечение

На Поклонной горе заложили еловую аллею в честь павших защитников Отечества

Tекст: Валерия Городецкая

В церемонии участвовали ветераны, бойцы СВО, представители власти и волонтеры, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Перед закладкой аллеи собравшиеся возложили цветы.

Организаторы проекта отчитались о высадке более 27 млн деревьев в седьмом сезоне. Инициатива охватила все российские регионы и 58 государств, включая шесть новых стран. Председатель профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных указал на важность исторического контекста.

«Мы видим в обществе высокий запрос на справедливость, на честную историю, на имена наших героев. В память о том уникальном поколении победителей, которое нам сохранило нашу историю, наш язык, наши традиции акция нужна как никогда, потому что мы боремся на новых фронтах все за те же вечные ценности», – подчеркнул Двойных.

Памятные деревья также посадили ветеран СВО Кирилл Моисеенко, певица Татьяна Куртункова и представители бизнеса. Седьмой сезон проекта завершится осенью масштабными высадками в арктических и дальневосточных регионах.

Напомним, памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби объединили более миллиона человек по всему миру.

В апреле российско-китайский «Сад дружбы» открыли в Пекине.

Седьмой сезон международной эколого-патриотической акции стартовал в марте на территории Севастополя и Крыма.