Советник главы Минприроды Прошин предложил продлить акцию «Сад памяти»

Советник министра природных ресурсов и экологии Андрей Порошин, высаживая памятное дерево в честь погибшего командира, отметил символизм проекта и предложил продлить сроки его проведения до конца года.

Комментируя инициативу, он подчеркнул, что потребность в сохранении памяти колоссальная, и запрос на посадку мемориальных деревьев поступает в течение всего года.

«Учитывая современные реалии акция «Сад памяти» находит все больший отклик у жителей нашей страны. И было бы логично продлить её проведение до конца года, чтобы к ней могли присоединиться все желающие. Кроме того, продление сроков позволит качественнее планировать мероприятия, включая возможное благоустройство территорий вокруг памятных аллей», – отметил Андрей Порошин.

Идею представителя Минприроды получила всестороннюю поддержку от организаторов акции «Сад памяти».