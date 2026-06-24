На ПМЮФ презентовали обновленный сборник цитат Путина

Tекст: Дарья Григоренко

Стоимость подарочного экземпляра составляет 4150 рублей. Книга, выпущенная в 2026 году, включает реплики главы государства с начала его первого срока по декабрь 2025 года и насчитывает более 500 страниц, передает РИА «Новости».

На книжном стенде также можно найти англоязычную версию высказываний российского лидера под названием Thus spoke Putin. Этот сборник в переплете из натуральной кожи, украшенный золотым тиснением, оценивается в 26 тыс. рублей. В издание вошли самые знаковые фразы из выступлений и интервью президента.

Представитель ТДК «Москва» Анастасия Лысенко отметила стабильный интерес к подобной литературе. «В прошлом году он тоже пользовался большой популярностью, в том числе среди иностранных гостей. Они видели книгу на русском языке, спрашивали, есть ли на английском. К счастью, есть», – рассказала она.

Юридический форум проходит в Петербурге с 24 по 26 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посетители выставки в Харбине раскупили вещи с высказываниями российского лидера.

Осенью прошлого года коллекция одежды с цитатами президента пополнилась новыми моделями.

В начале июня Владимир Путин озвучил ряд значимых инициатив на Петербургском международном экономическом форуме.