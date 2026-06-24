Tекст: Дарья Григоренко

Вооруженные силы Украины оборудовали в населенном пункте Приют Донецкой народной республики слабые оборонительные позиции, состоящие преимущественно из мешков с песком, рассказал штурмовик с позывным «Кальмар», передает РИА «Новости».

«В населенном пункте Приют они не окапывались. У них в основном были подвалы, которые закиданы мешками с песком. Банально укрытия от дронов – и все, то есть бетонных укреплений, габионов уже нет, как это было раньше», – сообщил российский боец.

По словам штурмовика, украинские военные наскоро оборудовали огневые позиции на перекрестках для контроля главной дороги. Он добавил, что преодоление 20-километрового маршрута к Приюту под ударами вражеских беспилотников оказалось более сложной задачей, чем освобождение самого села.

«Кальмар» подчеркнул, что из-за стремительного продвижения российских сил у противника сейчас не остается времени на возведение серьезных инженерных сооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Приют в Донецкой народной республике.

Неделей ранее российские бойцы заняли Кутузовку на этом же направлении.