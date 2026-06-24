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    24 июня 2026, 11:31 • Новости дня

    Песков: Для России важен вопрос независимой идентичности Европы в военной сфере

    Tекст: Вера Басилая

    Для России важен вопрос независимой идентичности Европы в военной сфере, потому что эта идентичность будет основываться на вражеских отношениях к стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил на форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля оценил перспективы существования коллективного Запада и отметил появление серьезных разногласий между союзниками.

    «Через четверть века мы увидим самостоятельную идентичность в сфере обороны в Европе – независимо от США? Для нас, для русских это очень важно, потому что эта идентичность будет основываться на вражеских отношениях к нашей стране, и эти вражеские отношения будут усиливать внутреннюю тягу к этой идентичности», – сказал Песков.

    Песков добавил, что Москва фиксирует появление трещин в западном блоке. По его словам, пока остается неясным, до какой степени эти противоречия вырастут в ближайшей перспективе и сможет ли объединение вообще продолжить свое существование.

    Ранее Песков заявил, что европейские страны развивают собственную политику безопасности для компенсации эрозии НАТО.

    По словам Пескова, действия ряда государств Европы ведут к существенному противостоянию на континенте.

    Песков также заявил, что из-за участия в украинском кризисе европейские страны лишились права на роль миротворцев.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 18:17 • Новости дня
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине

    Путин назвал реалии на земле главной основой для переговоров по Украине

    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обозначил четыре базовых условия для мирных переговоров с Украиной.

    «На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Но будем исходить из того, что есть», – добавил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет «двигаться уверенно по всем направлениям», обеспечивая безопасность граждан и решая экономические вопросы как в регионах, так и в масштабах всей страны. Опорой для этого послужат стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления Вооруженных сил.

    В феврале 2025 года МИД России назвал стамбульский документ основой для обсуждения урегулирования конфликта.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 14:06 • Новости дня
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    @ russiaun

    Tекст: Олег Исайченко

    Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, находится в отпуске, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему на официальном сайте постпредства в анонсе выступления российского дипломата Анны Евстигнеевой ее должность указана как «и.о. постоянного представителя».

    Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе «и.о. постоянного представителя», так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске, пояснила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Анна Евстигнеева 22 июня ярко выступила на заседании Совбеза ООН. В частности, удар дрона ВСУ по автобусу в Брянской области она назвала «проявлением морального разложения» украинского руководства. Дипломат также подчеркнула, что Россия последовательно достигает поставленных в рамках СВО целей.

    Евстигнеева также категорически отвергла причастность России к удару по Киево-Печерской лавре, назвав святыню общей для всех православных христиан. Представленные Киевом материалы, якобы доказывающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору, она охарактеризовала как пропагандистскую акцию, отметив проржавевший двигатель обломков.

    При этом Владимира Зеленского она назвала человеком, фактически «превратившимся в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий». На этом фоне его заявления о России выглядят «как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства».

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    23 июня 2026, 20:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Следственного комитета установили личности заказчиков нападения на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью Первому каналу.

    «Расследуем. Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», – рассказал глава СК, передает ТАСС.

    Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского дрона по пассажирскому автобусу.

    Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала целью этой атаки втягивание Минска в конфликт.

    Позже российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пяти украинским военнослужащим.

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    23 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Суд отправил экс-главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший гендиректор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов арестован на два месяца по обвинению в злоупотреблении полномочиями при санации «Связь-банка».

    «Суд избрал меру пресечения Михаилу Полубояринову в виде заключения под стражу сроком на два месяца по обвинению по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)», – сообщил собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что уголовное дело связано с предполагаемыми злоупотреблениями при санации «Связь-банка» в период работы Полубояринова в ВЭБ.

    Расследованием дела занимается ГУ МВД РФ по г. Москве. Полубояринов возглавлял «Аэрофлот» с 2020 по 2022 год. С 2009 по 2020 год он входил в правление ВЭБ.РФ, где занимал должности директора департамента инфраструктуры, заместителя и первого заместителя председателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего директора департамента планирования развития парка воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева к девяти годам колонии общего режима за растрату свыше 3,8 млрд рублей.

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    23 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин: ВС России практически добирают Константиновку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки подразделениями российской армии.

    «Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», – подчеркнул президент на встрече с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Напомним, оставшиеся в Константиновке украинские солдаты попали в полное окружение.

    За прошедшие сутки бойцы российской армии очистили от противника 128 зданий.

    Передовые отряды Вооруженных сил России закрепились на северной окраине города.

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    23 июня 2026, 21:37 • Новости дня
    Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для АЭС будущего
    Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для АЭС будущего
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» приступила к разработке проекта нового крупного комплекса по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и возврату ядерных материалов в производственный цикл. Предприятие должно стать одним из ключевых элементов перехода России к замкнутому ядерному топливному циклу и развитию атомной энергетики нового поколения.

    В настоящее время специалисты проводят работы по обоснованию инвестиций. В рамках этого этапа будет выбрана площадка для размещения будущего производства, говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Решение планируется принять до конца года с учетом транспортной доступности, экологических требований и возможности интеграции предприятия в действующие производственные цепочки.

    Проект предусматривает модульный принцип строительства, который позволит в дальнейшем увеличивать мощности завода. Первый производственный модуль рассчитан на переработку до 400 тонн топлива в год. Выход объекта на проектные показатели ожидается в следующем десятилетии.

    После запуска новый комплекс станет крупнейшим российским предприятием такого профиля. Он будет способен перерабатывать топливо как традиционных тепловых реакторов, так и реакторов на быстрых нейтронах, которые являются важной частью концепции двухкомпонентной атомной энергетики.

    Создание завода связано с развитием замкнутого ядерного топливного цикла, при котором переработанные материалы повторно используются для производства топлива. Такой подход позволит более рационально расходовать природные ресурсы, сократить объемы накопления отработавшего топлива и сформировать новые возможности для отечественной атомной отрасли на международном рынке.

    Заместитель генерального директора «Росатома» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов отметил, что развитие технологий ядерного рециклинга может укрепить позиции России в мировой атомной энергетике.

    «Промышленные технологии ядерного рециклинга и развитая инфраструктура – это не только решение актуальной экологической задачи в нашей стране. Мировые запасы отработавшего ядерного топлива, достигающие 360 тысяч тонн, и активное строительство АЭС отечественного дизайна за рубежом дают России уникальный шанс закрепить свой лидерский статус на мировом рынке ядерных решений», – заявил Никипелов.

    По его словам, расширение производственных возможностей и развитие радиохимических технологий позволит перейти от отдельных услуг для зарубежных партнеров к созданию долгосрочных стратегических проектов.

    Директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, ОЯТ и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов «Росатома» Василий Тинин подчеркнул, что новый объект станет важной частью российской системы замкнутого топливного цикла.

    «Этот завод станет важным звеном в переходе к замкнутому ядерному топливному циклу в России. После запуска в эксплуатацию создаваемая нами инфраструктура в долгосрочной перспективе позволит неоднократно вовлекать в топливный цикл регенерированные ядерные материалы и обеспечить потребности в сырье энергосистем четвертого поколения», – отметил Тинин.

    Разработка проекта ведется в рамках Комплексной отраслевой программы «Развитие радиохимического направления». В работе участвуют профильные организации научного и топливного дивизионов «Росатома», включая АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», который является головной научной организацией по радиохимическим технологиям.

    При подготовке нового производства используются результаты ранее проведенных исследований и разработки, созданные в том числе для проекта переработки облученного топлива инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения в Северске.

    В «Росатоме» рассчитывают, что новый радиохимический комплекс станет технологической основой для дальнейшего развития атомной энергетики с минимизацией отходов и расширением использования ядерных материалов.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал запуск первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом к 2030 году.

    В Железногорске заработал второй комплекс Опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива без образования жидких радиоактивных отходов.

    Международное агентство по атомной энергии признало безоговорочное лидерство российских специалистов в создании инновационных энергетических технологий на быстрых нейтронах.

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    23 июня 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия успешно теснит противника на всех направлениях в зоне специальной военной операции, не оставляя ему шансов на успех, заявил президент Владимир Путин.

    «Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот», – заявил российский лидер во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости».

    В начале июня Путин заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках фронта.

    Позже глава государства отметил неспособность противника сдержать этот натиск.

    В конце прошлого года российский лидер сообщил об отступлении украинских подразделений на всей линии боевого соприкосновения.

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    23 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам

    Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре.

    По словам главы государства, противник пытается посеять неуверенность среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Знаете, наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил», – сказал российский лидер во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов, включая академии Минобороны, МЧС, ФСБ.

    «А то, что на фронте, они за скобки выносят. Ну, там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут идут. Придем туда, куда нужно», – добавил президент.

    Ранее Путин объяснил атаки украинских беспилотников желанием внести раскол в общество. По его словам, неспособная сдержать натиск российских войск армия противника прибегать к методам террора.

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    23 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недавнее обращение украинского лидера направлено на эскалацию напряженности и полностью исключает возможность проведения мирных дипломатических встреч в ближайшем будущем, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул отсутствие реальных оснований для организации дипломатических контактов между сторонами, передает РИА «Новости».

    «Нет, такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», – заявил российский лидер.

    Президент добавил, что украинская сторона постоянно просит о личной встрече. «Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят:  мы хотим личных встреч. Ну и что? А через три дня удар по Старобельску. А как это понимать?», – добавил президент

    Ранее Путин счел послание Зеленского неприемлемым.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал это открытое письмо провокационным пиар-ходом.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о возможности приезда главы киевского режима в Москву для переговоров.

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    23 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    В Госдуме поддержали кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
    В Госдуме поддержали кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил поддержку профильного комитета Госдумы для работы послом России в Абхазии.

    Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии, сообщил первый зампред комитета Константин Затулин, передает ТАСС. Заседание прошло в Москве 23 июня.

    «Новым послом в Республике Абхазия станет бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его кандидатуру поддержали члены комитета. Он сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина», – сказал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского.


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    23 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Фальков объявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах России

    Фальков: В 2026 году выделено более 620 тыс. бюджетных мест в вузах России

    Фальков объявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах России
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Абитуриентов в 2026 году ждет больше бюджетных мест, чем годом ранее. При этом большинство из них выделено в региональных университетах, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

    «Мы сохраняем высокую доступность высшего образования для приема в этом году. Установлено 620 481 бюджетное место, чуть больше, чем в прошлом году», – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

    По словам министра, 73% бюджетных мест распределено между региональными вузами. Наибольшее количество таких мест получили университеты Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Омской и Самарской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан.

    Фальков подчеркнул, что приоритетом остается подготовка инженерных кадров. Больше всего бюджетных мест в 2026 году выделяется именно на инженерные направления, что, по его словам, отражает потребности экономики и промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских вузах 20 июня 2026 года открылся прием документов на все уровни высшего образования.

    Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал о более чем 620 тыс. бюджетных мест в вузах в 2026 году с приоритетом для инженерных, педагогических, медицинских, аграрных и IT-специальностей.

    Проект Минобрнауки с измененным порядком поступления в вузы предусматривает рост числа бюджетных мест на инженерных, медицинских и сельскохозяйственных направлениях и расширение перечня специальностей с обязательным ЕГЭ по физике.

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    23 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин назвал теракты Киева бессмысленными для ситуации на фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру совершенно не способны изменить успешный ход продвижения российских войск, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством.

    Глава государства подчеркнул, что действия противника против мирного населения бессмысленны с военной точки зрения, передает ТАСС.

    «Все эти террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по автобусу с белорусскими детьми, по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», – заявил российский лидер.

    Он также добавил, что Вооруженные силы России продолжают уверенно продвигаться вперед. По словам президента, армия успешно освобождает один населенный пункт за другим.

    Ранее президент сообщил о переходе украинских сил к тактике ударов по гражданской инфраструктуре.

    Российский лидер объяснил такие действия неспособностью противника сдержать натиск Вооруженных сил России.

    Месяцем ранее Путин связал атаку украинских беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.

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    24 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

    Гатилов: Россия следит за шагами Запада в сфере ядерных вооружений

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия внимательно следит за ядерной политикой стран НАТО и ЕС в свете подготовки Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в интервью РИА «Новости» отметил, что политика европейских государств в ядерной области отражает общий курс на наращивание военной активности на континенте. В качестве примеров Гатилов указал подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши, а также заявленную Финляндией готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По его словам, эти шаги формируют опасную тенденцию милитаризации Европы.

    «Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками «конфликту высокой интенсивности» с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовила меры реагирования на планы Франции и других стран НАТО по расширению стратегического сдерживания в Европе.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о стремлении ряда стран Евросоюза к обретению ядерного статуса, включая проработку Финляндией транзита ядерного оружия и намеки Польши на движение к его обладанию.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации предупредил о решимости Москвы реагировать на милитаризацию европейских государств и учения НАТО у российских границ.

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    23 июня 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин: Запад отказом от Минских соглашений вынудил Россию начать СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов заявил, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

    «Они же начали боевые действия на Донбассе, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию против мирного населения. Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом объявили, что не будем договариваться, не будем исполнять Минские соглашения. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя и частью русского мира», – отметил Путин.

    Российский лидер добавил, что провозглашение независимости ДНР и ЛНР через референдумы полностью соответствовало уставу ООН о праве наций на самоопределение.

    По его словам, Москва имела законные основания подписать договоры с новыми регионами, ратифицировать их и оказать необходимую помощь. В действиях России нет никаких нарушений, однако этого никто не хочет замечать, резюмировал глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин рассказал об истинной цели заключения минских соглашений западными политиками для вооружения Киева

    Глава государства подчеркнул полное соответствие решения о независимости донбасских республик нормам международного права и Уставу ООН.

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