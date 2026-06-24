Выставка «Русские в моде» представила шелковую карту России в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Уникальный художественный проект «Русские в моде» стартовал в столице. Выставка реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочена к Году единства народов России.

Зрителям продемонстрировали изысканные изделия, запечатлевшие народные промыслы и шедевры отечественного искусства.

Мероприятие открыла генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова: «Проект «Русские в моде» – это не просто выставка аксессуаров. Это настоящее арт-путешествие по нашей необъятной Родине – от западных рубежей до Дальнего Востока. Платки-картины, созданные Модным домом Нины Ручкиной, словно собирают в единую мозаику богатство и многообразие регионов России. Эти произведения – синтез мастерства, любви к родной культуре и современного взгляда. И сегодня платки можно увидеть в Музее, где история встречается с современностью».

Торжественную церемонию посетили около 200 человек, включая представителей власти, науки и бизнеса. Дизайнер и идейный вдохновитель проекта «Русские в моде» Нина Ручкина выразила благодарность за поддержку и сообщила, что в следующем году планируется создать уникальные узоры для всех 89 субъектов страны.

На красочных полотнах представлены такие сюжеты, как «Гжель», «Собор Василия Блаженного» и «Биробиджан». Экспозиция продлится до 19 июля и будет сопровождаться еженедельным циклом познавательных лекций и творческих встреч.