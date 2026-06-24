Эксперт рассказала об опасности летней жары для домашних животных

Эксперт Чихринова рассказала об опасности летней жары для домашних животных

Tекст: Дарья Григоренко

Для домашних животных летняя жара может оказаться крайне опасной, так как они не всегда способны самостоятельно найти прохладное место в доме, уточнила Чихринова. Эксперт пояснила, что питомцы испытывают трудности с терморегуляцией, передает Газета.Ru.

«Домашние животные регулируют температуру тела хуже, чем люди. Например, собаки практически не потеют и охлаждаются в основном за счет дыхания, поэтому при высокой температуре перегрев наступает быстрее. Проблема усугубляется, когда питомец остается один», – отметила Чихринова.

По ее словам, закрытое помещение под солнцем может нагреться сильнее улицы, что грозит животному обезвоживанием, тепловым ударом и повреждением внутренних органов.

Специалист посоветовала ограничить попадание прямых солнечных лучей в комнаты с помощью плотных штор, жалюзи или специальных пленок. Особенно важно закрывать окна на южной и западной сторонах. Для охлаждения помещения подойдут кондиционер, настроенный на 24–26 градусов, и вентилятор.

Перед уходом из дома рекомендуется проветрить квартиру, а затем закрыть окна и шторы. Питомцу необходимо обеспечить доступ к нескольким комнатам с разной температурой и оставить несколько мисок со свежей водой. Также важно убрать нагревающиеся предметы и закрыть доступ к застекленным балконам и лоджиям, которые сильно раскаляются на солнце.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный Дептранс призвал водителей не оставлять домашних животных в запертых автомобилях из-за высоких температур.

Власти Москвы посоветовали горожанам настраивать кондиционеры в диапазоне от 23 до 27 градусов для комфортного самочувствия.

Специалисты рекомендовали занавешивать окна плотными шторами до самого спада жары.