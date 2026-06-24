Песков заявил о влиянии технологической революции на мировое развитие

Tекст: Вера Басилая

Песков во время выступления на XII международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве заявил, что технологическая революция наложит свой отпечаток на мировое развитие, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля обратил внимание на демографические проблемы, с которыми сталкивается ряд государств. Существуют прогнозы, согласно которым сокращение населения Земли может начаться еще до середины XXI века. Эти процессы будут протекать на фоне масштабных технологических изменений.

«Это все сопровождается технологическим переделом, технологической революцией. Очевидно, что она тоже происходит. Лежит ли в основе этого активное внедрение искусственного интеллекта или не лежит, мы с вами поймем тоже в будущем, или наши потомки это поймут. Но так или иначе, это тоже все наложит свой отпечаток на траекторию развития мировых дел», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин спрогнозировал новую технологическую революцию в ближайшие десятилетия.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала искусственный интеллект главным трендом развития отечественной экономики к 2036 году.

Президент России Владимир Путин объявил о планах создания технологических альянсов с другими государствами.